Трамп объявил об участии в выборах президента США в 2020 году
Трансляцию выступления Трампа ведёт телеканал Fox News.
«Сегодня вечером я стою перед вами, чтобы официально запустить свою кампанию по избранию президентом Соединённых Штатов на второй срок», — сказал он.
По словам Трампа, 2016 год, когда он был избран президентом США, «стал определяющим моментом в истории».
Также он заявил, что «с самого первого дня, когда вошёл в Белый дом, не забывал, кто его туда отправил».
«Я могу пообещать вам, что никогда вас не подведу», — сказал американский президент.
Ранее опрос издания Politico и компании Morning Consult показал, что 44% американцев на президентских выборах 2020 года готовы поддержать бывшего вице-президента США Джо Байдена.