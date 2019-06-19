Трамп объявил об участии в выборах президента США в 2020 году

Президент США Дональд Трамп официально заявил, что он намерен баллотироваться на второй срок в рамках выборов лидера Соединённых Штатов в 2020 году. Об этом он заявил во время выступления перед сторонниками во Флориде.

Трансляцию выступления Трампа ведёт телеканал Fox News.

«Сегодня вечером я стою перед вами, чтобы официально запустить свою кампанию по избранию президентом Соединённых Штатов на второй срок», — сказал он.

По словам Трампа, 2016 год, когда он был избран президентом США, «стал определяющим моментом в истории».

Также он заявил, что «с самого первого дня, когда вошёл в Белый дом, не забывал, кто его туда отправил».

«Я могу пообещать вам, что никогда вас не подведу», — сказал американский президент.

Ранее опрос издания Politico и компании Morning Consult показал, что 44% американцев на президентских выборах 2020 года готовы поддержать бывшего вице-президента США Джо Байдена.