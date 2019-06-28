Трамп на встрече с Путиным «призвал» не вмешиваться в выборы

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Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в шутку попросил «не вмешиваться в выборы».
Трамп на встрече с Путиным «призвал» не вмешиваться в выборы
  • © Reuters

«Не вмешивайтесь, не вмешивайтесь в выборы», — смеясь, сказал Трамп Путину после того, как присутствующие на встрече журналисты начали спрашивать о теме «российского вмешательства».

В ответ на это Путин улыбнулся.

Ранее Трамп в интервью NBC не исключил, что на встрече с Путиным он может поднять тему «вмешательства» в предстоящие американские выборы 2020 года. 

«Возможно. Возможно. Если хотите, то я это сделаю», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

18 апреля был опубликован доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года.

В МИД России впоследствии заявили, что в опубликованном документе нет ни одного доказательства «вмешательства» Москвы в президентскую гонку в США.

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