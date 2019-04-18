Зеленский высказался о декоммунизации на Украине

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Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский заявил, что проводимая в стране декоммунизация является «нормальным явлением». Об этом он сказал в ходе интервью «РБК-Украина».
Зеленский высказался о декоммунизации на Украине
  • © Reuters

«В целом я нормально отношусь к декоммунизации... Есть неоспоримые герои. Степан Бандера — герой для какого-то процента украинцев, и это нормально», — сказал Зеленский.

Он отметил, что Бандера является одним из тех людей, «которые защищали свободу Украины». Однако, по мнению кандидата в президенты, не стоит присваивать имя украинского националиста многим улицам в городах Украины.

Ранее председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак заявил, что словацкая общественность обеспокоена ростом национализма на Украине, связанного в том числе с героизацией Бандеры.

В феврале сотрудники МВД Украины устроили флешмоб, посвящённый националисту Степану Бандере. Как отмечалось, он был запущен после событий, связанных с Подольским РОВД в Киеве. 

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