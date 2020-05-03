Конфликт на карантине: почему глава Черкасс намерен «сопротивляться» президенту Украины

Мэр украинского города Черкассы Анатолий Бондаренко заявил, что город будет сопротивляться в случае преследования со стороны властей страны за смягчение карантинных мер. Таким образом Бондаренко ответил на заявления президента Владимира Зеленского и главы МВД Арсена Авакова, которые пригрозили отреагировать на решение снять ограничения в городе ранее установленного срока. Он также сообщил, что в связи с принятыми мерами его вызвали на допрос в местную полицию.

Мэр украинского города Черкассы Анатолий Бондаренко заявил, что город будет сопротивляться преследованию за решение муниципальных властей ослабить ограничительные меры, введённые из-за эпидемии коронавируса.

«Черкассы будут сопротивляться. Запомните! Черкассы — свободный казацкий город и, если нужно объединить Украину, мы объединим Украину», — заявил градоначальник в видеообращении, адресованном президенту, в Facebook.

Президентское давление

Причиной конфликта между мэром Черкасс и руководством Украины стало решение городских властей возобновить с 1 мая работу большинства магазинов, заведений общепита и открыть для жителей города парки и зелёные зоны. Такое решение власти города приняли вопреки постановлению правительства Украины о всеобщем карантине на время пандемии COVID-19.

Глава Минздрава Украины Максим Степанов осудил действия властей Черкасс и отправился в город с проверкой. Во время брифинга для журналистов Степанов заявил, что в области было подтверждено 296 случаев болезни, в том числе 9 — с летальным исходом. При этом глава Минздрава подчеркнул, что карантинные меры, введённые правительством, позволили избежать пика заболеваемости коронавирусом на Украине.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко

© Управление ГСЧС Украины в Черкасской области

Напомним, по состоянию на 2 мая на Украине подтверждено более 11 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 1498 человек, умерли 279.

С осуждением действий главы Черкасс выступил глава МВД Арсен Аваков, который пригрозил Бондаренко жёсткими мерами в связи с решением горисполкома Черкасс ослабить ограничительные меры.

«Господин председатель города Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким», — написал Аваков в своём Twitter.

После этого на странице президента Украины в Facebook появилось видеообращение, в котором Зеленский, помимо прочего, передал от себя лично и от СБУ «пламенный привет» мэру Черкасс, назвал случившееся «попыткой заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья жителей города» и пообещал, что действия мэра «будут иметь соответствующие юридические последствия».

2 мая Анатолий Бондаренко разместил в Facebook ответное видеообращение, в котором напомнил Зеленскому, что именно в Черкассах тот объявил о своём намерении идти в президенты, сказал, что глава государства, в первую очередь, должен был бы обратить внимание на своих однопартийцев-бизнесменов, нарушающих режим карантина, и пообещал, что город не сдастся, а его самого никому не удастся запугать.

Мэр города также опубликовал фото полученной им повестки. В ней Бондаренко предписывается явиться в качестве свидетеля на допрос в СУ ГУНП по факту досрочного ослабления санитарных мер.

В свою очередь, в полиции Черкасской области сообщили, что по факту принятого в горсовете решения об ослаблении карантина открыто уголовное производство.

«Руководство городского совета вызывающе игнорирует требования правительства Украины и сознательно в период пандемии подвергает опасности горожан и жителей области», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции.

В беседе с RT замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин напомнил, что Украина — унитарная страна, поэтому руководители регионов находятся в прямом подчинении у президента и, соответственно, должны беспрекословно выполнять все его распоряжения.

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«Но мэры городов Украины как бы не встроены в эту вертикаль власти, поэтому мэр Черкасс посчитал, что он может себе позволить действовать вопреки распоряжению главы государства», — отметил эксперт.

В свою очередь, ряд украинских политиков уже выступили с осуждением действий президента и правительства. Так, депутат Рады от партии «Батькивщина», членом которой является мэр Черкасс, юрист Сергей Власенко назвал угрозы со стороны президента Украины очевидным примером политического давления Владимира Зеленского на органы местного самоуправления. Также Власенко заявил, что усматривает в этом факт давления на органы предварительного расследования.

При этом депутат подчеркнул, что решение о смягчении ограничительных мер принимал не лично мэр Бондаренко, а исполнительный комитет городского совета Черкасс, являющийся коллегиальным органом.

«Уголовная ответственность членов коллегиального органа по коллегиальному решению любых органов (ВРУ, КМУ, любой местный совет, исполкомов и т.п.) в законодательстве Украины отсутствует», — подчеркнул юрист.

Жители Украины, представители малого бизнеса, которые остались без средств существования, сегодня давят на местную власть, чтобы карантинные меры были смягчены, сказал в комментарии RT директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Если учитывать финансовые возможности страны, президент мало что может сделать в сложившийся ситуации. Однако он ничего и не хочет предпринимать, чтобы хоть как-то решить данную проблему. Зеленский угрожает мэру Черкасс, но при этом игнорирует нарушения со стороны своих депутатов, которые ходят в рестораны, когда они должны быть закрыты», — отметил политолог.

Однако, по мнению эксперта, угрозы со стороны Владимира Зеленского никем не воспринимаются всерьёз.

«Зеленский действует нерешительно, его заявления никто не воспринимает как реальную угрозу, поэтому неудивительно, что Анатолий Бондаренко позволяет себе такие высказывания», — считает эксперт.

Полтавский «бой»

Стоит отметить, что ситуация, связанная с распространением коронавируса на Украине, уже не в первый раз приводит к конфликтным ситуациям в стране.

Ещё до введения ограничительных мер и особого режима, в конце февраля власти Украины приняли решение поместить 45 украинцев и 27 иностранцев на карантин в санаторий в районе посёлка Новые Санжары под Полтавой. Однако местные жители устроили протест, который перерос в беспорядки.

Недовольные жители Новых Санжар попытались перекрыть проезд, после чего забросали автобусы камнями и бутылками. Как сообщали украинские СМИ, протестующие даже угрожали поджечь медцентр вместе с людьми.

Президент Украины Владимир Зеленский

Reuters

© Stringer

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала случившееся «чудовищным обесчеловечиванием гражданского общества» и задалась вопросом, действительно ли «радетели демократии» ставят Украину в пример всему миру как «образец прогрессивных реформ».

В свою очередь Владимир Жарихин подчеркнул, что подобные инциденты происходят по причине того, что Зеленский за год работы на посту президента так и не сумел сформировать собственную вертикаль власти, а та вертикаль власти, которую создал Порошенко, начала постепенно рассыпаться.

«Зеленский — слабый и зависимый президент, поэтому демарш мэра Черкасс вполне может остаться без последствий. Именно слабость украинской власти приводит к такого рода ситуациям. Если бы у руля находился сильный президент, он нашёл бы возможность заставить мэра выполнять его распоряжения и без публичных угроз. Ведь подобные инциденты сказываются негативно на его репутации, поскольку демонстрируют откровенную слабость президентской администрации», — заключил эксперт.