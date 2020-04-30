Число заражённых коронавирусом на Украине превысило 10 тысяч

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Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине превысило 10 тыс.
Число заражённых коронавирусом на Украине превысило 10 тысяч
  • © Gleb Garanich/Reuters

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава Украины (ЦОЗ).

Отмечается, что за сутки в стране было выявлено 540 новых случаев коронавируса, в результате чего общее число заражённых COVID-19 на Украине достигло отметки в 10 406.

Вместе с этим указывается, что всего из-за коронавируса в стране умер 261 человек, при этом 1238 пациентов выздоровели.

Ранее замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что страна вышла на плато эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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