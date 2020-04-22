Зеленский назвал майские праздники вызовом в борьбе с коронавирусом

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Следующим вызовом для Украины в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 станут майские праздники, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе совещания с правительством.
Зеленский назвал майские праздники вызовом в борьбе с коронавирусом
  • © president.gov.ua

«Система отслеживания распространения эпидемии у нас налажена хорошо. Систему помощи мы постоянно улучшаем. Следующим нашим вызовом будут майские праздники», — приводит пресс-служба президента его слова.

Он выразил надежду, что Украина пройдёт их спокойно, без больших скоплений людей.

Зеленский отметил, что за последние сутки на Украине было «сравнительно большое количество заболевших» — 467 человек. По его словам, это «может быть отголоском пасхальных праздников».

Как пишет «Громадське», по состоянию на 22 апреля на Украине подтверждено 6592 случая заражения COVID-19, из них 424 пациента выздоровели, 174 — умерли.

Ранее правительство Украины решило продлить введённые в стране карантинные меры до 11 мая. 

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