Зеленский назвал майские праздники вызовом в борьбе с коронавирусом

Следующим вызовом для Украины в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 станут майские праздники, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе совещания с правительством.

«Система отслеживания распространения эпидемии у нас налажена хорошо. Систему помощи мы постоянно улучшаем. Следующим нашим вызовом будут майские праздники», — приводит пресс-служба президента его слова.

Он выразил надежду, что Украина пройдёт их спокойно, без больших скоплений людей.

Зеленский отметил, что за последние сутки на Украине было «сравнительно большое количество заболевших» — 467 человек. По его словам, это «может быть отголоском пасхальных праздников».

Как пишет «Громадське», по состоянию на 22 апреля на Украине подтверждено 6592 случая заражения COVID-19, из них 424 пациента выздоровели, 174 — умерли.

Ранее правительство Украины решило продлить введённые в стране карантинные меры до 11 мая.