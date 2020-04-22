На Украине продлевают карантин из-за коронавируса

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Правительство Украины приняло решение о продлении введённых в стране карантинных мер до 11 мая. Об этом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.
На Украине продлевают карантин из-за коронавируса
  • Reuters

«Правительство продолжает карантин до 11 мая», — написал он в своём Facebook.

Он рассказал, что, принимая такое решение, кабмин опирался «на моделирование аналитиков Украины и данные МОЗ», которые свидетельствуют о том, что «пик болезни может наступить в начале мая».

По данным на 22 апреля, число заразившихся COVID-19 на Украине составляет 6592

В середине апреля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что резкого скачка заболеваемости коронавирусом на Украине не произошло, однако нельзя расслабляться, поскольку впереди ключевой период. 

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