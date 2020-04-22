На Украине продлевают карантин из-за коронавируса
- Reuters
«Правительство продолжает карантин до 11 мая», — написал он в своём Facebook.
Он рассказал, что, принимая такое решение, кабмин опирался «на моделирование аналитиков Украины и данные МОЗ», которые свидетельствуют о том, что «пик болезни может наступить в начале мая».
По данным на 22 апреля, число заразившихся COVID-19 на Украине составляет 6592.
В середине апреля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что резкого скачка заболеваемости коронавирусом на Украине не произошло, однако нельзя расслабляться, поскольку впереди ключевой период.