Зеленский заявил о «ключевом периоде» эпидемии коронавируса на Украине

Резкого скачка заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине не произошло, однако нельзя расслабляться — впереди ключевой и определяющий период. Об этом в обращении к украинцам заявил лидер страны Владимир Зеленский.

«Анализируя статистику заболевших в Украине, в последние дни можно отметить определенную стабилизацию. Резкого скачка не произошло», — цитирует Интерфакс-Украина главу государства.

По его словам, этого не случилось благодаря сознанию граждан, которые придерживались самоизоляции.

«Расслабляться рано, расслабляться очень опасно. Если Италия и Испания уже прошли или проходят пик эпидемии, то у нас впереди ключевой, определяющий период. Это именно 20-е числа апреля», — добавил он.

Как пишет «Громадське», по состоянию на 14 апреля на Украине лабораторно подтверждены 3372 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 119 пациентов выздоровели, 98 — умерли.

Ранее стало известно о закрытии на карантин из-за распространения COVID-19 Киево-Печерской лавры.