Инициатива по борьбе с COVID-19: в Москве отреагировали на блокировку Киевом проекта резолюции в ООН

Российские дипломаты назвали кощунственной позицию украинских коллег, которые ранее оказались в числе делегаций, заблокировавших проект Декларации ООН о солидарности в борьбе с коронавирусом. Одним из авторов этого документа выступила Москва. Российские дипломаты подчеркнули, что документ готовился для призыва мирового сообщества к взаимодействию в условиях пандемии, в том числе в части поддержки развивающихся стран.

В российском постоянном представительстве при ООН раскритиковали позицию Украины по отношению к резолюции, соавтором которой выступила Российская Федерация. Как сообщили в российском постпредстве, против принятия этого документа выступила «группа западных и примкнувших к ним государств».

Речь идёт о второй версии проекта Декларации ООН о солидарности в борьбе с коронавирусом. Как указали в постпредстве, основной целью подготовки этого документа являлся призыв к солидарности мирового сообщества перед лицом пандемии, в особенности применительно к поддержке развивающихся стран. В проект вошёл пункт об отказе от использования односторонних экономических санкций против развивающихся стран.

«Ставя вопрос таким образом, мы прежде всего реагировали на обращения самих этих стран, испытывающих серьёзные проблемы в противостоянии заболеванию из-за действующих против них принудительных мер», — пояснили в постпредстве.

«На сей раз жертвой «твёрдой и непоколебимой» украинской линии стал проект одной из резолюций Генеральной Ассамблеи, направленной на координацию международных усилий по борьбе с пандемией коронавируса, соавтором которого стали более 30 государств, включая Россию», — говорится в комментарии российского постпредства.

Дипломаты отметили, что украинских дипломатов «совершенно не смущает кощунственность их позиции, подрывающей одно из возможных направлений международного сотрудничества в борьбе с COVID-19».

В постпредстве указали, что работа в этом направлении позволила бы помочь развивающимся странам, находящимся в уязвимом положении на фоне пандемии.

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«Хотелось бы напомнить, что призыв к снятию принудительных экономических мер, ограничивающих возможности борьбы с пандемией, был обращён именно на развивающиеся страны, до которых нашим украинским коллегам, по-видимому, нет дела», — пояснили российские дипломаты.

Вместе с тем в постпредстве подчеркнули, что речь не идёт о снятии санкций с России. «Мы не обсуждаем введённые против нас незаконные рестрикции, ни с кем не торгуемся и никого не умоляем их снять», — говорится в заявлении.

Документ отклонили во втором рассмотрении. Первоначальную версию резолюции отклонили в начале апреля. Тогда в российском постпредстве указали, что принятию документа воспрепятствовали Украина, Грузия, Великобритания, США и ЕС.

Отметим, что ранее, 22 апреля, в официальном Facebook-аккаунте постпредства Украины при ООН появилась публикация, в которой говорится, что Киев заблокировал «очередную манипуляционную резолюцию России в ООН».

«Как я и обещал ещё в начале апреля, мы продолжим блокировать попытки России уничтожить режим санкций. Для эффективной борьбы мира с пандемией необходимы реальные решения, которые принесут практическую пользу. И уж точно не нужны политизированные резолюции, преследующие цель ослабления санкций», — сказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров обратил внимание на привычный характер реакции украинской стороны на инициативы со стороны России.

«Любая инициатива, которая исходит от России, на Украине будет восприниматься в штыки, о чём бы ни шла речь. Тем более о санкциях, на которые они постоянно уповают с 2014 года, рассчитывая, что наша страна под ними прогнётся», — сказал сенатор в беседе с RT.

Он отметил, что Украина не является постоянным членом Совбеза ООН.

«На её голос мало кто сейчас обращает внимание, весь мир сегодня занят куда более важными проблемами. Люди же, которые из-за санкций будут погибать во время пандемии, пусть останутся на совести украинских политиков», — заключил Джабаров.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что единственное направление, в котором работает Украина, — это противостояние России.

«Они всё никак не могут освободиться от этой ложной и бесперспективной идеи. Плодов Украине это никаких не приносит. Также стоит отметить и низкую компетентность украинской дипломатии. Эти два фактора срабатывают. Хотелось бы, чтобы на Украине здравомыслящие люди получили доступ к власти и начали действовать в интересах украинского населения», — подытожил эксперт.