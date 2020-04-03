Россия осудила блокировку декларации по борьбе с коронавирусом в ГА ООН

Постоянное представительство России при ООН сожалеет, что инициированная российской стороной декларация о солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 была заблокирована в Генассамблее ООН.

Отмечается, что 28 государств — членов ООН стали соавторами этой декларации.

Инициатива, в частности, предусматривала признание лидирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией, согласие государств сотрудничать между собой и с ВОЗ, в том числе для разработки вариантов борьбы с распространением и лечения COVID-19.

Кроме того, документ призывал оказывать помощь наиболее пострадавшим государствам, особенно развивающимся странам, отказаться от торговых войн и применения односторонних санкций, которые приняты в обход Совета Безопасности ООН.

«Как известно, консенсусного принятия внесённого нами документа не получилось. Этому воспрепятствовали Украина, Грузия, Великобритания, США и ЕС», — говорится в сообщении на сайте российской дипмиссии.

Дипломаты выразили сожаление, что некоторые государства не смогли «поступиться своими политизированными подходами и интересами».

«Мы были бы очень заинтересованы в том, чтобы услышать и увидеть в письменной форме логику и аргументы блокирования нашего проекта декларации со стороны ЕС, США и Великобритании», — указывается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН инициативу о принятии декларации о солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.