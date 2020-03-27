В Совфеде прокомментировали резолюцию ГА ООН о борьбе с коронавирусом

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT внесение Россией 26 марта на рассмотрение Генассамблеи ООН инициативы о принятии декларации о солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Цеков подчеркнул, что Россия в критической ситуации всегда занимает «очень правильную и верную позицию с точки зрения общечеловеческих ценностей».

«Поэтому, конечно, такую резолюцию не просто надо приветствовать — надо надеяться, что мир образумится и поддержит Россию. Потому что, как показывает нынешняя ситуация, борьба с коронавирусом — это борьба всего мирового сообщества», — добавил сенатор.

Парламентарий выразил уверенность, что «подавляющее большинство стран» поддержат эту резолюцию.

Россия 26 марта внесла на рассмотрение ГА ООН инициативу о принятии декларации о солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Инициатива, в частности, предусматривает признание лидирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией, согласие государств сотрудничать между собой и с ВОЗ, в том числе для разработки вариантов борьбы с распространением и лечения COVID-19, оказывать помощь наиболее пострадавшим государствам, особенно развивающимся странам, отказаться от торговых войн и применения односторонних санкций, которые приняты в обход Совета Безопасности ООН.

Также декларация призывает не допускать дискриминации стран, народов и физических лиц в связи с пандемией, противодействовать финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости, признать необходимость распространения достоверной и научно обоснованной информации о ситуации с распространением коронавируса.