Путин на G20 призвал не поступать по принципу «каждый сам за себя»

Российский лидер Владимир Путин на саммите G20 заявил, что страны не могут позволить себе руководствоваться принципом «каждый сам за себя».

Как указал президент, проблемы, связанные с пандемией коронавируса, «обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008—2009 годов».

По его словам, кризис «наложит отпечаток на глобальное развитие» на длительный срок.

«Поэтому мы, безусловно, не можем позволить себе поступить по принципу «каждый за себя», здесь уже коллеги много об этом говорили. Полностью с этим согласен», — подчеркнул он.

Речь главы государства опубликована пресс-службой Кремля.

В ходе выступления российский президент также отметил, что безработица на фоне развития ситуации с коронавирусом может превысить показатели 2009 года.

Путин призвал создать свободные от санкций «зелёные коридоры» и предложил ввести мораторий на ограничения, которые затруднят странам поставку товаров первой необходимости.

По итогам экстренного саммита лидеров было принято заявление, в котором говорится в том числе о том, что государства G20 договорились выделить ВОЗ средства для борьбы с COVID-19.