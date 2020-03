Страны G20 договорились выделить Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) средства для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в заявлении по итогам экстренного саммита лидеров группы.

«Мы также обязуемся в добровольном порядке немедленно выделить ресурсы в фонд реагирования ВОЗ на COVID-19, в фонд Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation и организацию Gavi, the Vaccine Alliance», — приводит РИА Новости текст документа.

Они также призвали и другие страны, международные и благотворительные организации, частный сектор содействовать усилиям.

Мероприятие проходило в формате видеоконференции.