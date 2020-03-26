Путин призвал ввести мораторий на санкции по поставке важных товаров

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин на саммите G20, посвящённом пандемии коронавируса, призвал создать свободные от санкций «зелёные коридоры» и предложил ввести мораторий на ограничения, которые затруднят странам поставку товаров первой необходимости.

«Не менее важно на период кризиса создать так называемые зелёные коридоры, свободные от торговых войн и санкций для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий», — сказал Путин.

Российский лидер заявил, что в идеале следует ввести солидарный мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости и на финансовые транзакции для их закупок.

Прежде всего это касается стран, которые страдают от пандемии больше других, подчеркнул он.

«В конце концов, это вопрос жизни и смерти людей, это чисто гуманитарный вопрос. Нужно вычистить эти вопросы от политической шелухи», — подытожил он.

Ранее стало известно, что страны G20 договорились выделить ВОЗ средства для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Перед саммитом российский президент провёл телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны проинформировали друг друга о введённых мерах по противодействию коронавирусу.

24 марта Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров G20 отменить санкции, которые мешают на фоне пандемии коронавируса доставлять продовольствие и медицинскую помощь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить