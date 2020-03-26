Путин призвал ввести мораторий на санкции по поставке важных товаров
«Не менее важно на период кризиса создать так называемые зелёные коридоры, свободные от торговых войн и санкций для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий», — сказал Путин.
Российский лидер заявил, что в идеале следует ввести солидарный мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости и на финансовые транзакции для их закупок.
Прежде всего это касается стран, которые страдают от пандемии больше других, подчеркнул он.
«В конце концов, это вопрос жизни и смерти людей, это чисто гуманитарный вопрос. Нужно вычистить эти вопросы от политической шелухи», — подытожил он.
Ранее стало известно, что страны G20 договорились выделить ВОЗ средства для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Перед саммитом российский президент провёл телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны проинформировали друг друга о введённых мерах по противодействию коронавирусу.
24 марта Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров G20 отменить санкции, которые мешают на фоне пандемии коронавируса доставлять продовольствие и медицинскую помощь.