Генсек ООН призвал G20 к отмене мешающих доставке медпомощи санкций

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров G20 отменить санкции, которые мешают на фоне пандемии коронавируса доставлять продовольствие и медицинскую помощь.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я призываю отказаться от санкций, наложенных на страны, чтобы обеспечить доступ к еде, предметам первой необходимости и медицинской помощи для борьбы с COVID-19. Это время солидарности, а не изоляции», — говорится в письме Гутерреша к лидерам G20.

Также Гутерреш призвал лидеров G20 создать под эгидой ВОЗ механизм реагирования для борьбы с последствиями коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в четверг, 26 марта, примет участие в экстренном саммите «группы двадцати» в формате видеоконференции.