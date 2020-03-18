В Иране обвинили США в создании гумкатастрофы на фоне COVID-19

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Посольство Ирана заявило, что санкции США способствуют усугублению гуманитарной катастрофы на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
В Иране обвинили США в создании гумкатастрофы на фоне COVID-19
  • Reuters

«Соединённые Штаты, вводя свои санкции против Ирана, препятствуют доставке необходимого медицинского оборудования заражённым коронавирусом», — говорится в сообщении.

По словам дипломатов, такие действия противоречат нормам международного права и создают «почву для гуманитарной катастрофы, которая не ограничится Ираном».

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что антииранские санкции американского президента Дональда Трампа на фоне ситуации с COVID-19 являются разновидностью медицинского терроризма.

В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил о необходимости снятия санкций с Ирана, учитывая ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции.

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