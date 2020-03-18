В Иране обвинили США в создании гумкатастрофы на фоне COVID-19
- Reuters
«Соединённые Штаты, вводя свои санкции против Ирана, препятствуют доставке необходимого медицинского оборудования заражённым коронавирусом», — говорится в сообщении.
Преднамеренная гуманитарная катастрофа. Соединенные штаты вводя свои #санкции против Ирана препятствуют доставку необходимого медицинского оборудования больным, зараженным коронавирусом./1#коронавирус#coronavirus@IRIMFA_EN@mfa_russiapic.twitter.com/9lqpT8GsLB— IRANinRUSSIA (@IRANinRUSSIA) March 18, 2020
По словам дипломатов, такие действия противоречат нормам международного права и создают «почву для гуманитарной катастрофы, которая не ограничится Ираном».
Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что антииранские санкции американского президента Дональда Трампа на фоне ситуации с COVID-19 являются разновидностью медицинского терроризма.
В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил о необходимости снятия санкций с Ирана, учитывая ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции.