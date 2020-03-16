Китай призвал снять санкции с Ирана в условиях пандемии

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил о необходимости снятия санкций с Ирана, учитывая ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

«В настоящее время правительство и народ Ирана борются с пандемией, и эта борьба вступила в решающую стадию. Сохранение односторонних санкций в отношении Ирана в этот период лишь усугубит ситуацию», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, данные ограничения не только противоречат духу гуманизма, но и оказывают серьёзное влияние на возможности и усилия Ирана в борьбе с пандемией.

«Китай призывает вовлечённые стороны немедленно снять соответствующие санкции с Ирана», — добавил он.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что антииранские санкции американского президента Дональда Трампа на фоне ситуации с COVID-19 являются разновидностью медицинского терроризма.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.