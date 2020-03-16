В Иране за сутки от коронавируса скончались 129 человек

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Советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде заявил, что не менее 129 человек скончались за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 в Иране, число жертв возросло до 853.
В Иране за сутки от коронавируса скончались 129 человек
  • Reuters

«Со вчерашнего дня к сегодняшнему выявлено 1053 случая заражения коронавирусом, в общей сложности число заражённых достигло 14 991. За прошедшие сутки скончались 129 человек, число жертв возросло до 853», — приводит РИА Новости его слова.

Также он сообщил о выздоровлении 4996 человек.

Ранее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил о необходимости снятия санкций с Ирана, учитывая ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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