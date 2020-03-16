В Иране за сутки от коронавируса скончались 129 человек

Советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде заявил, что не менее 129 человек скончались за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 в Иране, число жертв возросло до 853.

«Со вчерашнего дня к сегодняшнему выявлено 1053 случая заражения коронавирусом, в общей сложности число заражённых достигло 14 991. За прошедшие сутки скончались 129 человек, число жертв возросло до 853», — приводит РИА Новости его слова.

Также он сообщил о выздоровлении 4996 человек.

Ранее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил о необходимости снятия санкций с Ирана, учитывая ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.