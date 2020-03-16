В Иране за сутки от коронавируса скончались 129 человек
- Reuters
«Со вчерашнего дня к сегодняшнему выявлено 1053 случая заражения коронавирусом, в общей сложности число заражённых достигло 14 991. За прошедшие сутки скончались 129 человек, число жертв возросло до 853», — приводит РИА Новости его слова.
Также он сообщил о выздоровлении 4996 человек.
Ранее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил о необходимости снятия санкций с Ирана, учитывая ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.