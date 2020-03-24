В Иране за сутки COVID-19 заразились более 1700 человек

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Официальный представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур заявил в эфире телеканала IRINN, что более 1,7 тыс. человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране за сутки.
В Иране за сутки COVID-19 заразились более 1700 человек
  • Reuters

«За прошедший день было выявлено 1762 новых случая заражения COVID-19 в различных провинциях страны. С учётом этого общее число заражённых достигло 24 811», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, за сутки от вируса погибли 122 человека, в результате чего число жертв COVID-19 в стране достигло 1934.

Вместе с этим специалист отметил, что за всё время 8913 пациентов выздоровели.

Ранее посольство Ирана в России отметило, что санкции США лишь способствуют усугублению гуманитарной катастрофы на фоне COVID-19 и препятствуют доставке необходимого медицинского оборудования.

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