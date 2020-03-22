Хаменеи назвал странным предложение США помочь Ирану с коронавирусом

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал странными и отверг предложения США по поставке медикаментов в исламскую республику для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Это очень странные слова... Во-первых, у вас самих нехватка медикаментов. Если у вас и есть какая-то медицинская поддержка, то воспользуйтесь ею сами. А ещё вас, американцев, обвиняют в разработке вируса. Вам нельзя верить. Что будет, если медицина, которую вы доставите в Иран, поспособствует развитию вируса?» — цитирует верховного лидера Mehr.

Он подчеркнул, что 40-летний опыт Ирана показывает, что страна способна преодолеть трудности на любом уровне.

5 марта президент США Дональд Трамп заявил о готовности США помочь Ирану в борьбе с коронавирусной инфекцией. Тогда он отметил, что страна «отлично справляется».

18 марта посольство Ирана в России отметило, что санкции США лишь способствуют усугублению гуманитарной катастрофы на фоне COVID-19 и препятствуют доставке необходимого медицинского оборудования.