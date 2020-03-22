Хаменеи назвал странным предложение США помочь Ирану с коронавирусом
- Reuters
«Это очень странные слова... Во-первых, у вас самих нехватка медикаментов. Если у вас и есть какая-то медицинская поддержка, то воспользуйтесь ею сами. А ещё вас, американцев, обвиняют в разработке вируса. Вам нельзя верить. Что будет, если медицина, которую вы доставите в Иран, поспособствует развитию вируса?» — цитирует верховного лидера Mehr.
Он подчеркнул, что 40-летний опыт Ирана показывает, что страна способна преодолеть трудности на любом уровне.
5 марта президент США Дональд Трамп заявил о готовности США помочь Ирану в борьбе с коронавирусной инфекцией. Тогда он отметил, что страна «отлично справляется».
18 марта посольство Ирана в России отметило, что санкции США лишь способствуют усугублению гуманитарной катастрофы на фоне COVID-19 и препятствуют доставке необходимого медицинского оборудования.