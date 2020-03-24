Гутерреш призвал G20 создать механизм реагирования в связи с COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров G20 создать под эгидой ВОЗ механизм реагирования для борьбы с последствиями коронавирусной инфекции COVID-19.

«Я призываю лидеров G20 создать механизм реагирования под эгидой Всемирной организации здравоохранения для совместного сдерживания (коронавируса. — RT). Такой механизм усилит глобальные ответные меры и предоставит странам больше возможностей для остановки распространения вируса», — приводит РИА Новости содержание письма.

Он отметил, что это поможет расширить сотрудничество учёных для создания вакцины.

По его словам, проблема коронавируса потребует беспрецедентных мер, нужен план «военного времени».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в четверг, 26 марта, примет участие в экстренном саммите «группы двадцати» в формате видеоконференции.