Путин и Макрон обсудили меры по борьбе с коронавирусом
- Reuters
Как отмечается, главы государств проинформировали друг друга о введённых мерах по противодействию распространению этой инфекции и минимизации негативных социально-экономических последствий.
Стороны подтвердили настрой на дальнейшую координацию в вопросах возвращения граждан двух стран на родину, а также обеспечения условий для транспортировки медицинских средств и оборудования, говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков проинформировал, что после разговора с Макроном Путин присоединился к экстренному онлайн-саммиту G20.