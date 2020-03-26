Путин и Макрон обсудили меры по борьбе с коронавирусом

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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин и Макрон обсудили меры по борьбе с коронавирусом
  • Reuters

Как отмечается, главы государств проинформировали друг друга о введённых мерах по противодействию распространению этой инфекции и минимизации негативных социально-экономических последствий.

Стороны подтвердили настрой на дальнейшую координацию в вопросах возвращения граждан двух стран на родину, а также обеспечения условий для транспортировки медицинских средств и оборудования, говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков проинформировал, что после разговора с Макроном Путин присоединился к экстренному онлайн-саммиту G20.

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