Путин и Макрон обсудили меры по борьбе с коронавирусом

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается, главы государств проинформировали друг друга о введённых мерах по противодействию распространению этой инфекции и минимизации негативных социально-экономических последствий.

Стороны подтвердили настрой на дальнейшую координацию в вопросах возвращения граждан двух стран на родину, а также обеспечения условий для транспортировки медицинских средств и оборудования, говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков проинформировал, что после разговора с Макроном Путин присоединился к экстренному онлайн-саммиту G20.