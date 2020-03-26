Путин на саммите G20 предупредил о последствиях пандемии коронавируса

Ситуация с коронавирусом обернётся более серьёзными проблемами, чем финансовый кризис 2008—2009 годов. Об этом в ходе выступления на саммите G20 заявил российский лидер Владимир Путин.

«Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008—2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию», — цитирует ТАСС главу государства.

По его словам, безработица на фоне развития ситуации с коронавирусом может превысить показатели 2009 года.

«На наш взгляд, ключевой риск — это долгосрочная безработица, пик которой при любом сценарии превысит уровень 2009 года», — указал Путин.

Как отметил президент, динамика безработицы «станет и ключевым индикатором эффективности принимаемых нами антикризисных мер».

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин во время саммита G20 призвал отменить налоговые пошлины для содействия глобальной экономике в условиях пандемии коронавируса.