Путин на саммите G20 предупредил о последствиях пандемии коронавируса

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Ситуация с коронавирусом обернётся более серьёзными проблемами, чем финансовый кризис 2008—2009 годов. Об этом в ходе выступления на саммите G20 заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин на саммите G20 предупредил о последствиях пандемии коронавируса
  • РИА Новости

«Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008—2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию», — цитирует ТАСС главу государства.

По его словам, безработица на фоне развития ситуации с коронавирусом может превысить показатели 2009 года.

«На наш взгляд, ключевой риск — это долгосрочная безработица, пик которой при любом сценарии превысит уровень 2009 года», — указал Путин.

Как отметил президент, динамика безработицы «станет и ключевым индикатором эффективности принимаемых нами антикризисных мер». 

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин во время саммита G20 призвал отменить налоговые пошлины для содействия глобальной экономике в условиях пандемии коронавируса. 

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