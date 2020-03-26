Си Цзиньпин призвал G20 отменить налоговые пошлины

Глава КНР Си Цзиньпин призвал во время видеоконференции с лидерами стран G20 отменить налоговые пошлины для содействия глобальной экономике в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

«Члены G20 должны принять совместные меры, отменить налоговые пошлины, устранить барьеры, обеспечить свободное обращение товаров, послать мощный сигнал, чтобы повысить боевой дух мировой экономики», — приводит ТАСС слова Си Цзиньпина.

Также он заявил, что Китай готов развивать сотрудничество с другими странами в разработке вакцины от коронавируса COVID-19.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19 появится не ранее чем через год.