Китай готов сотрудничать с другими странами в разработке вакцины
- Reuters
«Китайская сторона готова делиться с заинтересованными странами практикой в сфере профилактики и контроля (заболевания), развивать исследования и разработки в области создания вакцин и производства лекарственных препаратов, оказывать помощь странам, где произошла вспышка заболевания», — приводит ТАСС его слова.
Лидер КНР отметил, что международное сообщество должно активизировать свои действия и решительно бороться с глобальной вспышкой коронавируса, подавлять распространение эпидемии.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19 появится не ранее чем через год.