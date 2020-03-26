Китай готов сотрудничать с другими странами в разработке вакцины

На экстренном саммите лидеров G20 в формате видеоконференции председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов развивать сотрудничество с другими странами в разработке вакцины от коронавируса COVID-19.

«Китайская сторона готова делиться с заинтересованными странами практикой в сфере профилактики и контроля (заболевания), развивать исследования и разработки в области создания вакцин и производства лекарственных препаратов, оказывать помощь странам, где произошла вспышка заболевания», — приводит ТАСС его слова.

Лидер КНР отметил, что международное сообщество должно активизировать свои действия и решительно бороться с глобальной вспышкой коронавируса, подавлять распространение эпидемии.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19 появится не ранее чем через год.