В ВОЗ назвали сроки появления вакцины от коронавируса

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19 появится не ранее чем через год. Об этом информирует Интерфакс.
В ВОЗ назвали сроки появления вакцины от коронавируса
  • Reuters

По её словам, работа над вакциной ведётся во многих странах, в том числе и в нескольких научных центрах в России.

Она отметила, что этот процесс является многостадийным и длительным и «включает не только синтез самого препарата, но и тщательные клинические испытания».

«Поэтому можно ожидать готовую вакцину не раньше чем через год», — указала специалист, отметив, что речи о производстве вакцины пока не идёт.

Ранее Вуйнович оценила необходимость введения жёсткого карантина в России из-за коронавируса.

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