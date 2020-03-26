В ВОЗ назвали сроки появления вакцины от коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19 появится не ранее чем через год. Об этом информирует Интерфакс.

По её словам, работа над вакциной ведётся во многих странах, в том числе и в нескольких научных центрах в России.

Она отметила, что этот процесс является многостадийным и длительным и «включает не только синтез самого препарата, но и тщательные клинические испытания».

«Поэтому можно ожидать готовую вакцину не раньше чем через год», — указала специалист, отметив, что речи о производстве вакцины пока не идёт.

Ранее Вуйнович оценила необходимость введения жёсткого карантина в России из-за коронавируса.