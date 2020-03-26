В ВОЗ оценили необходимость жёсткого карантина в Москве

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценила необходимость введения жёсткого карантина в Москве и других российских городах из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
В ВОЗ оценили необходимость жёсткого карантина в Москве
  • © Пресс-служба мэра и правительства Москвы
  • РИА Новости

«Если Россия и Москва смогут соблюдать самодисциплину, будет гораздо легче пройти через этот период, когда вирус угрожает нам всем, без тяжёлых карантинов. Если будет нужно, я уверена, что и эта мера будет применяться, но на этот момент кажется, что она ещё не нужна», — сказала Вуйнович, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с этим она добавила, что доверяет авторитетным людям в России и Москве, которые располагают данными по коронавирусу.

Ранее сообщалось, что российское правительство введёт штрафы для физических и юридических лиц, которые не соблюдают введённые из-за коронавируса правила. 

По состоянию на 26 марта в России зафиксировано 840 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 38 человек, двое скончались.

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