В России введут штрафы за нарушение правил карантина

Российское правительство введёт штрафы для физических и юридических лиц, которые не соблюдают введённые из-за коронавируса правила. Такие поправки будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях.

Об этом сообщает РИА Новости. Как рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, необходимость мер по борьбе с распространением инфекции «очевидна для всех, кто ответственно относится к сложившейся ситуации».

«У нас их абсолютное большинство. Но, к сожалению, есть и люди, кто демонстрирует редкое легкомыслие — и это в том, что касается безопасности окружающих и даже собственного здоровья», — подчеркнул глава правительства.

24 марта стало известно, что в Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушение карантина.

За нарушение карантина, повлёкшее за собой массовое заболевание, предложено штрафовать на суммы от 500 тыс. до 1 млн рублей.

По данным на 26 марта, всего в России зафиксировано 840 случаев заболевания COVID-19.

Выздоровели 38 человек, двое скончались.