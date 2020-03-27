Россия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом

Россия 26 марта внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН инициативу о принятии декларации о солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщается на сайте российского постпредства при ООН.

Инициатива, в частности, предусматривает признание лидирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией, согласие государств сотрудничать между собой и с ВОЗ, в том числе для разработки вариантов борьбы с распространением и лечения COVID-19, оказывать помощь наиболее пострадавшим государствам, особенно развивающимся странам, отказаться от торговых войн и применения односторонних санкций, которые приняты в обход Совета Безопасности ООН.

Также декларация призывает не допускать дискриминации стран, народов и физических лиц в связи с пандемией, противодействовать финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости, признать необходимость распространения достоверной и научно обоснованной информации о ситуации с распространением коронавируса.

В постпредстве также сообщили, что приступили к сбору комментариев к своей инициативе.

Ранее российский лидер Владимир Путин на саммите G20 заявил, что страны не могут позволить себе руководствоваться принципом «каждый сам за себя».

По итогам экстренного саммита лидеров было принято заявление, в котором говорится в том числе о договорённости стран G20 выделить ВОЗ средства для борьбы с COVID-19.