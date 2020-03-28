«Серьёзные преграды для помощи»: почему Запад не отказывается от политики санкций в условиях пандемии

Группа государств в защиту Устава ООН, в которую входит и Россия, призвала отменить односторонние санкции, которые мешают борьбе с коронавирусом. Ранее с аналогичной инициативой выступили также президент РФ Владимир Путин и Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш. Кроме того, в бундестаге ФРГ заявили, что санкционная политика Вашингтона на фоне пандемии «неприемлема». Эксперты также считают отмену ограничений необходимой и крайне важной мерой, но сомневаются, что США и страны Запада изменят текущий курс.

Группа государств в защиту Устава ООН, в которую наряду с Россией, в частности, входят Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, обратилась к Генеральному секретарю ООН с призывом потребовать отмены односторонних санкций, которые препятствуют усилиям государств в борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского МИД.

«Россия последовательно выступает против применения односторонних рестрикций, которые идут вразрез с нормами международного права и наносят существенный урон социально-экономическому развитию государств. Исходим из того, что в условиях стремительного распространения инфекции вопрос о снятии подобных барьеров приобретает особую актуальность, в том числе в целях обеспечения затронутых ограничениями стран необходимыми медицинскими принадлежностями», — отмечает дипломатическое ведомство.

В МИД также считают, что международные ограничения, которые ввёл ранее Совет Безопасности ООН, не должны стать «тормозом в борьбе с пандемией».

«Санкционные режимы СБ предусматривают исключения и изъятия гуманитарного характера. Необходимо, чтобы эти предохранительные механизмы безотказно работали и не давали сбоя из-за политизированных установок отдельных государств», — отметили в ведомстве.

Ранее с инициативой отменить санкции в отношении пострадавших от COVID-19 стран выступил на виртуальном саммите G20 26 марта и президент РФ Владимир Путин. Он предложил создать «зелёные коридоры», свободные от торговых войн и ограничительных мер, для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий.

«В этой связи глава российского государства озвучил идею о введении солидарного моратория на ограничения в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок», — констатирует российский МИД.

За несколько дней до саммита «двадцатки» Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своём письме призвал лидеров G20 отменить санкционные ограничения, мешающие на фоне распространения коронавируса поставкам продовольственных и медицинских товаров. Он также подчеркнул, что в сложившейся ситуации государствам следует быть солидарными друг с другом.

Герб ООН

Reuters

© Carlo Allegri

В срочном порядке пересмотреть секторальные санкции против стран, которые столкнулись с проблемой COVID-19, призвала и верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Она отметила, что рестрикции могут привести к катастрофическим последствиям для системы здравоохранения и к нарушению прав человека.

«В условиях глобальной пандемии препятствия в оказании медицинской помощи в одной стране только увеличивают риск для каждого из нас», — приводятся её слова в сообщении, опубликованном на сайте ООН.

Оправданный призыв

Напомним, вспышку COVID-19 зарегистрировали в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. На текущий момент за пределами Китая болезнь зафиксирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. Согласно данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на 28 марта в общей сложности заболевание подтверждено более чем у 600 тыс. человек, свыше 28 тыс. инфицированных умерли. США вышли на первое место в мире по числу заболевших, там выявлено больше 100 тыс. случаев заражения. В Европе лидером по количеству инфицированных остаётся Италия (порядка 86 тыс. случаев), за ней идут Испания (свыше 72 тыс.), Германия (более 53 тыс.) и Франция (около 33 тыс.).

По мнению экспертов, в столь крайне неблагоприятной эпидемиологической ситуации все страны мира должны прийти к осознанию необходимости отменить односторонние санкции.

«Снять ограничения очень важно в ситуации такого глобального вызова, как коронавирус, когда нужно создавать максимальные условия для защиты населения тех или иных стран», — подчеркнул в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Он назвал призыв международного сообщества оправданным, поскольку каждый день санкции в отношении тех или иных стран «забирают большое количество жизней в условиях пандемии».

Политолог Александр Асафов, в свою очередь, отметил в разговоре с RT, что «введение зелёных коридоров», о которых говорил Владимир Путин, могло бы «существенно помочь» странам в борьбе с COVID-19.

Рестрикции в условиях пандемии

При этом, как отмечают аналитики, призыв снять санкционные ограничения направлен прежде всего в адрес Соединённых Штатов и других западных стран.

Так, по мнению главы комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клауса Эрнста, санкционная политика Вашингтона на фоне пандемии является неприемлемой.

«Вместо того чтобы договариваться о взаимных компромиссах и таким образом вносить вклад в мирное мировое сообщество, США пытаются через политику санкций навязывать свою волю в одностороннем порядке другим и ставить их в невыгодное положение в пользу экономики США», — заявил Эрнст РИА Новости, комментируя ситуацию вокруг возможных новых мер в отношении России.

Заседание в бундестаге, посвящённое проблеме распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), 25 марта 2020

Reuters

© Axel Schmidt

Напомним, ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Белый дом рассматривает возможность введения санкционных ограничений против РФ, чтобы добиться «стабилизации цен на нефть».

Кроме того, по словам Эрнста, попытки Вашингтона навязать свои интересы в одностороннем порядке ради экономической выгоды «безответственны и уносят жизни», в частности в Иране и Сирии, которые из-за рестрикций страдают от нехватки медицинских товаров, в том числе лекарств.

«Снятие санкций, а никак не их продление — вот что требуется в данный момент. И я очень надеюсь, что в правительстве ФРГ и в остальной части ЕС придут к осознанию этого факта», — сказал глава комитета бундестага.

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Россия ранее также призвала США отказаться от санкций против Ирана на фоне ситуации с COVID-19. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Вашингтон осознаёт, что проводимая им политика серьёзно ограничивает возможности Тегерана в борьбе с коронавирусом, однако игнорирует это, преследуя свои геополитические цели.

Напомним, 20 марта в представительстве Ирана при ООН заявили, что усилия страны «по выявлению случаев заражения и лечению пациентов, а также эффективному предотвращению распространения вируса блокируются американским экономическим и медицинским терроризмом и санкциями».

«Ограничивая наши возможности по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса (в том числе на другие страны), негуманные и незаконные американские санкции наносят ущерб здоровью и жизни граждан как Ирана, так и других государств. Иными словами, пока США пытаются сдержать вирус у себя, они в то же время способствуют его распространению в остальном мире, ограничивая возможности профессионалов конкретных стран, затронутых вирусом, которые пытаются бороться с пандемией в своей стране», — говорится в документе.

Стоит отметить, что США, несмотря на пандемию, продолжают расширять санкционные ограничения, в частности против России, Ирана, Сирии и Ирака.

«Активизируют давление»

По словам Владимира Шаповалова, санкции США и их союзников «грубо нарушают» Устав ООН и нормы Всемирной торговой организации.

«А ведь Соединённые Штаты и другие западные государства являются членами Совета Безопасности ООН и ВТО. Большое количество смертей от коронавируса уже сейчас на совести стран Запада, поскольку санкционный режим создаёт серьёзные преграды для оказания медицинской помощи, покупки нужных лекарств. При этом Вашингтон искусственно создаёт ситуацию гуманитарной катастрофы, а его союзники следуют в данном фарватере», — заявил эксперт.

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Эксперт спрогнозировал, что со стороны Соединённых Штатов и других западных стран «никакой прямой реакции» на призывы международного сообщества отменить односторонние санкции не последует.

«Будет продолжена та же самая политика. Более того, США постараются использовать эту ситуацию с пандемией, чтобы нанести ещё больше ударов по странам, находящимся под их давлением, поскольку в этой ситуации они находятся в уязвимом положении», — отметил аналитик.

Александр Асафов также полагает, что, несмотря на необходимость объединения стран всего мира перед новыми вызовами, США и их союзники не готовы идти на такой шаг.

«Они не хотят менять логику своей внешней политики, отказываться от экономического давления. Напомню и об отношении американской стороны в целом к ООН, в том числе и регулярные угрозы со стороны Вашингтона о прекращении деятельности этой организации. Призыв отменить односторонние санкции также не будет услышан. Наоборот, американцы активизируют своё давление на оппонентов посредством рестрикций, используя для этого различные поводы, в том числе ту же самую коронавирусную инфекцию», — заявил эксперт.

Аналитики также сходятся во мнении, что своими агрессивными действиями в условиях распространения коронавируса Вашингтон и его союзники «ставят под угрозу безопасность всего мира».