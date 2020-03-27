Эксперт оценил слова немецкого политика о необходимости снятия санкций с России

Политолог кандидат исторических наук Михаил Смолин прокомментировал заявление немецкого политика Александра Ноя, который призвал Германию и ЕС прекратить конфронтацию с Россией и снять санкции на фоне COVID-19.

По его словам, в сложившейся ситуации отмена санкций была бы логичным шагом.

«С точки зрения солидарности между людьми в сложной ситуации, особенно когда такие эпидемии касаются всех, логично было бы прекратить все политические дрязги, снять барьеры, ограничения. Тем более что это, как в случае с Ираном, может быть связано и с медицинскими поставками. В отношении России тоже логично было бы это сделать, потому что никаких проблем у нас с Германией нет», — отметил Михаил Смолин в беседе с радио Sputnik.

Однако, по его мнению, европейские власти вряд ли пойдут на такой шаг.

Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН прокомментировал инициативу Генсека ООН Антониу Гутерреша о всемирной отмене санкций между государствами.