ООН объявила о запуске плана по борьбе с коронавирусом в $2 млрд

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил о запуске глобального гуманитарного плана по борьбе с угрозой коронавируса COVID-19 в развивающихся странах, сообщает ТАСС.
ООН объявила о запуске плана по борьбе с коронавирусом в $2 млрд
  • Reuters

Как объяснил генсек, цель плана общей стоимостью $2 млрд — защитить миллионы людей и предотвратить повторное распространение коронавируса.

План предполагает доставку «различных средств медицинского назначения», а также «оснащение лагерей временного размещения сантехническими установками для мытья рук».

Накануне Гутерреш призвал лидеров G20 отменить санкции, которые мешают на фоне пандемии коронавируса доставлять продовольствие и медицинскую помощь.

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