ООН объявила о запуске плана по борьбе с коронавирусом в $2 млрд

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил о запуске глобального гуманитарного плана по борьбе с угрозой коронавируса COVID-19 в развивающихся странах, сообщает ТАСС.

Reuters

Как объяснил генсек, цель плана общей стоимостью $2 млрд — защитить миллионы людей и предотвратить повторное распространение коронавируса. План предполагает доставку «различных средств медицинского назначения», а также «оснащение лагерей временного размещения сантехническими установками для мытья рук». Накануне Гутерреш призвал лидеров G20 отменить санкции, которые мешают на фоне пандемии коронавируса доставлять продовольствие и медицинскую помощь.