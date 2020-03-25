ООН объявила о запуске плана по борьбе с коронавирусом в $2 млрд
- Reuters
Как объяснил генсек, цель плана общей стоимостью $2 млрд — защитить миллионы людей и предотвратить повторное распространение коронавируса.
План предполагает доставку «различных средств медицинского назначения», а также «оснащение лагерей временного размещения сантехническими установками для мытья рук».
Накануне Гутерреш призвал лидеров G20 отменить санкции, которые мешают на фоне пандемии коронавируса доставлять продовольствие и медицинскую помощь.