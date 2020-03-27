Замедленная реакция: как пандемия коронавируса может повлиять на военные миссии НАТО

Франция решила на время приостановить деятельность своих военнослужащих в Ираке и вернуть их на родину в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Между тем глава Пентагона Марк Эспер запретил военным США любые передвижения за рубежом на 60 дней по той же причине. Кроме того, НАТО решило отменить или завершить досрочно ряд учений. Эксперты отмечают, что пандемия COVID-19 стала серьёзным испытанием для вооружённых сил всех стран, однако государства альянса отреагировали с опозданием и не продемонстрировали слаженности действий.

Париж принял решение приостановить деятельность своих военнослужащих в Ираке и вернуть их на родину из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении генштаба Вооружённых сил Франции.

«При взаимодействии с правительством Ирака коалиция приняла решение скорректировать своё присутствие в этой стране и временно приостановить свою деятельность по обучению иракских сил безопасности, особенно с учётом кризиса в области здравоохранения», — отмечается в сообщении.

Уточнятся, что участвующие в операции «Шамаль» в Ираке военные возвращаются во Францию до нового распоряжения.

Кроме того, глава Пентагона Марк Эспер своим указом запретил военным США любые передвижения за рубежом на два месяца в связи с пандемией коронавируса.

«Цели данной меры — способствовать дальнейшему предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, защитить личный состав ВС США и сохранить готовность наших глобальных сил», — отмечается в сообщении Минобороны США.

В ведомстве уточнили, что приказ о приостановке перемещений, «вероятно, затронет около 90 тыс. служащих, для которых запланирована передислокация».

«Решение о приостановке перемещений опирается на введённые ранее ограничения, регламентирующие зарубежные поездки, перевод на новое постоянное место службы, командировки и отпуска, и также будет касаться учений, дислокации и передислокации контингентов и иных действий в области глобального управления вооружёнными силами», — пояснили в Пентагоне.

Глава Пентагона Марк Эспер

Reuters

© Yuri Gripas

Напомним, вспышка COVID-19 была изначально зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря. За пределами Китая болезнь диагностировали у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По данным ВОЗ, по состоянию на 26 марта в общей сложности заболевание подтверждено у более чем 465 тыс. человек, свыше 21 тыс. умерли. В США выявлено около 63 тыс. заражённых. В Европе лидером по количеству инфицированных коронавирусом остаётся Италия (порядка 74 тыс. случаев), за ней идут Испания (свыше 47 тыс.), Германия (более 36 тыс.) и Франция (около 25 тыс.).

«Поздно и неорганизованно»

Распространение коронавируса отразилось и на учениях Североатлантического альянса и стран блока.

Так, по информации Европейского командования Вооружённых сил США, из-за пандемии COVID-19 был сокращён масштаб манёвров НАТО Defender Eurоpe 2020 в Восточной Европе. Отмечается, что Вашингтон прекратил переброску своих войск в районы учений, а также отменил смежные манёвры — Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike и Swift Response.

Также по теме «Создать ситуацию напряжённости»: как страны НАТО наращивают военную активность в Арктическом регионе 2 марта стартуют масштабные военные учения стран НАТО на севере Норвегии — Cold Response. Об этом сообщает пресс-служба норвежских...

Ранее ожидалось, что Defender Eurоpe 2020 станут крупнейшим развёртыванием американских войск в Европе за последние 25 лет. В них должны были принять участие около 40 тыс. военных, половина которых — из США. Как отмечал Марк Эспер, одна из задач манёвров — изменить «плохое поведение» Москвы.

Кроме того, как сообщила пресс-служба Вооружённых сил Норвегии, досрочно завершились учения девяти стран НАТО Cold Response, в которых были задействованы около 14 тыс. военнослужащих, в том числе из США. Манёвры, продолжительность которых должна была составить две недели, начались 2 марта, однако спустя чуть больше недели было принято решение остановить их в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В середине текущего месяца США также отменили учения African Lion, которые планировалось провести с 23 марта по 4 апреля в Марокко, Тунисе и Сенегале.

Как отмечал командующий Сухопутными войсками США в Африке генерал-майор Роджер Клутье, в манёврах должны были принять участие более 9 тыс. военных, включая не менее 4 тыс. американских солдат.

Как отмечают эксперты, сейчас COVID-19 «побеждает любые планы блока и стран — участниц Североатлантического альянса». Такое мнение в разговоре с RT выразил заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

«Ведь среди военнослужащих, находящихся на казарменном положении, распространение COVID-19 будет очень быстрым — болеть могут целыми частями. А приостановить распространение такого вируса возможно, только запретив военным покидать территорию части, которая находится под наблюдением и проходит санитарную обработку», — отметил Сидоров.

Учения НАТО Cold Response 2020

globallookpress.com

© Sgt. Devin Andrews/Keystone Press Agency

«Реагирование затянулось»

Как отметил военный эксперт Иван Коновалов, ситуация с распространением коронавируса — это своего рода «проверка боевых сил стран всего мира на прочность и быстроту реакции».

«Если сравнить статистику по коронавирусу в разных странах, то становится понятно, что Россия гораздо быстрее среагировала и начала действовать, чем страны НАТО, в том числе и в военной сфере. В странах — членах блока реагирование на возникшую угрозу затянулось, а НАТО не взяло по какой-то причине на себя роль консолидатора», — пояснил аналитик.

Андрей Сидоров не исключил, что другие участники альянса могут последовать примеру Франции и США и серьёзно ограничить деятельность своего военного контингента или даже вывести его из различных регионов мира.

«У альянса скоро может остаться только два варианта: бездействовать и ждать, пока вымрет контингент НАТО или всё-таки вывести военных. COVID-19 — это враг, которого нельзя убить или изолировать. Этот вирус может проникнуть в любую щель, и воинский контингент блока, учитывая уже текущие реалии, скоро может оказаться в очень трудной ситуации», — спрогнозировал эксперт.

Однако Иван Коновалов подчеркнул, что ожидать тотального вывода контингента НАТО из-за рубежа можно только в том случае, если «американцы и их союзники оценят ситуацию как крайне критическую».

«Только тогда военные альянса покинут свои базы в разных регионах мира. Однако пока блок продолжает держаться за свои позиции, поскольку опасается, что, уйдя оттуда, больше не будет иметь возможности контролировать целый ряд стран, в частности мешать восстановлению мира на Ближнем Востоке», — заключил аналитик.