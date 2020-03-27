Замедленная реакция: как пандемия коронавируса может повлиять на военные миссии НАТО
- Французские военные в Ираке в ходе выполнения миссии НАТО
- AFP
- © FADEL SENNA
Париж принял решение приостановить деятельность своих военнослужащих в Ираке и вернуть их на родину из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении генштаба Вооружённых сил Франции.
«При взаимодействии с правительством Ирака коалиция приняла решение скорректировать своё присутствие в этой стране и временно приостановить свою деятельность по обучению иракских сил безопасности, особенно с учётом кризиса в области здравоохранения», — отмечается в сообщении.
Уточнятся, что участвующие в операции «Шамаль» в Ираке военные возвращаются во Францию до нового распоряжения.
Кроме того, глава Пентагона Марк Эспер своим указом запретил военным США любые передвижения за рубежом на два месяца в связи с пандемией коронавируса.
«Цели данной меры — способствовать дальнейшему предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, защитить личный состав ВС США и сохранить готовность наших глобальных сил», — отмечается в сообщении Минобороны США.
В ведомстве уточнили, что приказ о приостановке перемещений, «вероятно, затронет около 90 тыс. служащих, для которых запланирована передислокация».
«Решение о приостановке перемещений опирается на введённые ранее ограничения, регламентирующие зарубежные поездки, перевод на новое постоянное место службы, командировки и отпуска, и также будет касаться учений, дислокации и передислокации контингентов и иных действий в области глобального управления вооружёнными силами», — пояснили в Пентагоне.
- Глава Пентагона Марк Эспер
- Reuters
- © Yuri Gripas
Напомним, вспышка COVID-19 была изначально зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря. За пределами Китая болезнь диагностировали у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.
По данным ВОЗ, по состоянию на 26 марта в общей сложности заболевание подтверждено у более чем 465 тыс. человек, свыше 21 тыс. умерли. В США выявлено около 63 тыс. заражённых. В Европе лидером по количеству инфицированных коронавирусом остаётся Италия (порядка 74 тыс. случаев), за ней идут Испания (свыше 47 тыс.), Германия (более 36 тыс.) и Франция (около 25 тыс.).
«Поздно и неорганизованно»
Распространение коронавируса отразилось и на учениях Североатлантического альянса и стран блока.
Так, по информации Европейского командования Вооружённых сил США, из-за пандемии COVID-19 был сокращён масштаб манёвров НАТО Defender Eurоpe 2020 в Восточной Европе. Отмечается, что Вашингтон прекратил переброску своих войск в районы учений, а также отменил смежные манёвры — Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike и Swift Response.
Ранее ожидалось, что Defender Eurоpe 2020 станут крупнейшим развёртыванием американских войск в Европе за последние 25 лет. В них должны были принять участие около 40 тыс. военных, половина которых — из США. Как отмечал Марк Эспер, одна из задач манёвров — изменить «плохое поведение» Москвы.
Кроме того, как сообщила пресс-служба Вооружённых сил Норвегии, досрочно завершились учения девяти стран НАТО Cold Response, в которых были задействованы около 14 тыс. военнослужащих, в том числе из США. Манёвры, продолжительность которых должна была составить две недели, начались 2 марта, однако спустя чуть больше недели было принято решение остановить их в связи с распространением коронавирусной инфекции.
В середине текущего месяца США также отменили учения African Lion, которые планировалось провести с 23 марта по 4 апреля в Марокко, Тунисе и Сенегале.
Как отмечал командующий Сухопутными войсками США в Африке генерал-майор Роджер Клутье, в манёврах должны были принять участие более 9 тыс. военных, включая не менее 4 тыс. американских солдат.
Как отмечают эксперты, сейчас COVID-19 «побеждает любые планы блока и стран — участниц Североатлантического альянса». Такое мнение в разговоре с RT выразил заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.
«Ведь среди военнослужащих, находящихся на казарменном положении, распространение COVID-19 будет очень быстрым — болеть могут целыми частями. А приостановить распространение такого вируса возможно, только запретив военным покидать территорию части, которая находится под наблюдением и проходит санитарную обработку», — отметил Сидоров.
- Учения НАТО Cold Response 2020
- globallookpress.com
- © Sgt. Devin Andrews/Keystone Press Agency
«Реагирование затянулось»
Как отметил военный эксперт Иван Коновалов, ситуация с распространением коронавируса — это своего рода «проверка боевых сил стран всего мира на прочность и быстроту реакции».
«Если сравнить статистику по коронавирусу в разных странах, то становится понятно, что Россия гораздо быстрее среагировала и начала действовать, чем страны НАТО, в том числе и в военной сфере. В странах — членах блока реагирование на возникшую угрозу затянулось, а НАТО не взяло по какой-то причине на себя роль консолидатора», — пояснил аналитик.
Андрей Сидоров не исключил, что другие участники альянса могут последовать примеру Франции и США и серьёзно ограничить деятельность своего военного контингента или даже вывести его из различных регионов мира.
«У альянса скоро может остаться только два варианта: бездействовать и ждать, пока вымрет контингент НАТО или всё-таки вывести военных. COVID-19 — это враг, которого нельзя убить или изолировать. Этот вирус может проникнуть в любую щель, и воинский контингент блока, учитывая уже текущие реалии, скоро может оказаться в очень трудной ситуации», — спрогнозировал эксперт.
Однако Иван Коновалов подчеркнул, что ожидать тотального вывода контингента НАТО из-за рубежа можно только в том случае, если «американцы и их союзники оценят ситуацию как крайне критическую».
«Только тогда военные альянса покинут свои базы в разных регионах мира. Однако пока блок продолжает держаться за свои позиции, поскольку опасается, что, уйдя оттуда, больше не будет иметь возможности контролировать целый ряд стран, в частности мешать восстановлению мира на Ближнем Востоке», — заключил аналитик.
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