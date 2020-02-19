Менеджмент крупных конфликтов: зачем Вооружённые силы США поставляют оружие на север Сирии
- Военнослужащие армии США
- AFP
- © Delil SOULEIMAN
Оружие и боеприпасы, которые передают в регион американские войска, используются боевиками против турецких военнослужащих на севере Сирии, а также против мирных жителей, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлёв.
По его словам, командованием Вооружённых сил США в регионе «осуществляется интенсивное насыщение территории Заевфратья оружием и боеприпасами».
Он отметил, что с начала 2020 года Вооружённые силы США отправили из Ирака в Сирию 13 военных колонн, в составе которых находилось более 80 единиц бронетехники и свыше 300 грузовых автомобилей с различными видами вооружения, боеприпасами и материальными средствами.
«Переданное от американских сил оружие используется как в ходе столкновений многочисленных группировок боевиков по всей территории Заевфратья, так и против турецких военнослужащих на севере Сирии, а также против мирных граждан», — рассказал Журавлёв.
В ЦПВС заявили, что на фоне сложной гуманитарной обстановки и постоянных обстрелов боевиками населённых пунктов, в результате которых получают ранения и гибнут мирные жители, гражданское население северо-восточных районов арабской республики массово покидает места проживания и переходит на территорию, подконтрольную сирийскому правительству.
«Только через пункт пропуска Сальхиях в районе города Дейр-эз-Зор с начала 2020 года прошло около 23 тысяч сирийцев, большую часть которых составляют семьи со стариками и детьми», — приводятся слова Журавлёва на сайте Минобороны России.
Политолог Александр Асафов в разговоре с RT отметил, что таким образом США продолжают осуществлять попытки контроля за конфликтом, повышая давление на других его участников.
«Это обычный менеджмент крупных конфликтов с задействованием других международных участников. США обеспечивают поставки оружия, обучение и эвакуацию боевиков. Безусловно, обострение ситуации в Идлибе не могло остаться без влияния американцев. Им очень нужно столкнуть между собой различные стороны, которые вместе занимались борьбой с «Исламским государством»*, — отметил политолог.
Приток оружия
Правительство САР и Россия неоднократно заявляли, что власти США снабжают сирийских боевиков оружием. Так, в 2018 году первый секретарь департамента международных отношений МИД Сирии Алаа Дин Саид Хамдан на конференции в Москве заявил, что Вашингтон поставляет оружие в регион через третьи страны.
- Американские военные в Сирии
- AFP
- © Delil SOULEIMAN
Представитель МИД Сирии пояснил, что США используют в качестве канала поставок балканские и восточноевропейские страны, в том числе Украину, а оружие направляется террористическим организациям «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра»** (впоследствии несколько раз меняла название) через порты в Иордании.
В сентябре 2019 года болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева в интервью RT рассказала о том, что в 2017 году в Хорватии была развёрнута засекреченная оперативная группа США под названием Smoking Gun. По словам журналистки, через эту организацию Вашингтон обеспечивал поставки оружия в Йемен и Сирию под прикрытием других программ.
Эта группа, работающая под эгидой Командования сил специальных операций США (US SOCOM), поставляла изготовленное на восточноевропейских заводах оружие в Сирию и Йемен, закупая его через американские компании-подрядчики.
Вопрос поставок в регион оружия поднимался и в американских СМИ. Так, в 2018 году телеканал CNN обнаружил нелегальный онлайн-рынок оружия, который обслуживал джихадистов, воющих в Сирии. Журналистам удалось договориться о покупке автоматической винтовки армии США M16, которая была произведена американской компанией FN Manufacturing и поставлена в САР в рамках программы Division 30.
Власти США таким образом снабжали оружием и тренировали членов так называемой умеренной оппозиции для борьбы с правительственными силами в Сирии. Впоследствии выяснилось, что программа, на которую было потрачено более $40 млн, провалилась: большинство прошедших тренировку и получивших оружие боевиков влились в радикальные террористические организации.
США продолжают дестабилизировать ситуацию в Сирии, так как это соответствует их концепции «управляемого хаоса», считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.
«Сохранение активной фазы конфликта позволяет управлять ситуацией. Американский план предполагал разделение Сирии на пять частей с обязательным устранением режима Башара Асада и заменой его правительства на проамериканское. Хотя Ирак показал, что созданное после вторжения США подобное правительство может пойти против Вашингтона, и теперь голосует за то, чтобы американцы ушли с территории Ирака», — отметил эксперт.
Американское присутствие
Кроме того, США последовательно снабжали оружием сирийских курдов — своих главных союзников по военным операциям на севере Сирии. Турция, которая является союзником США по НАТО, неоднократно требовала от Вашингтона прекратить снабжение оружием курдских формирований, которые Анкара считает террористическими организациями.
- Оружие, захваченное у боевиков правительственными войсками Сирии
- AFP
- © LOUAI BESHARA
Так, в ноябре 2019 года турецкие военные нашли в Сирии склад, использовавшийся курдскими формированиями, на котором хранились миномётные снаряды США.
Агентство Anadolu отмечало, что американское вооружение было обнаружено на складах «Рабочей партии Курдистана» «вопреки обещаниям США забрать оружие и боеприпасы», доставленные формированиям.
#US mortars found in terrorist #YPG/#PKK arsenal in #Syria— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) November 4, 2019
YPG/PKK mortars fired from Syria martyred scores of Turkish civilians, soldiers; US arms given to terrorists may be to blame pic.twitter.com/OYdBFi6tsE
США ведут очень сложную игру против Турции, которую они не считают своим союзником по НАТО, отметил Александр Асафов.
«Для них нет ничего удивительного в обеспечении врагов Турции оружием. Рано или поздно американское оружие, поставленное своим «союзникам», стреляет и в американских солдат — это списывается на необходимые издержки. И это тоже не слишком сильно беспокоит руководство различных разведслужб, которые зачастую действуют настолько автономно, что не знают о действиях других американских разведслужб, ведущих деятельность на чужой территории», — пояснил эксперт.
Сами же американцы так и не покинули Сирию, несмотря на громкие заявления Дональда Трампа о скором выводе войск США из ближневосточной страны. Напомним, в декабре 2018 года президент США заявил о завершении в САР миссии американских военных в связи с разгромом ИГ.
В феврале 2019 года пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс пояснила, что в республике должен остаться ограниченный «миротворческий» контингент численностью 200 человек.
Впрочем, планы Трампа изменились: осенью 2019-го он заявил о необходимости «защищать» нефтяные месторождения. Затем председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли рассказал, что в Сирии будут расквартированы 500—600 солдат.
Американских военнослужащих никто не приглашал в Сирию, напомнил в беседе с RT Андрей Кошкин.
«У них нет ни мандата ООН или Совбеза, у них нет приглашения официально избранного президента Башара Асада. То есть абсолютно никаких удостоверяющих фактов, свидетельствующих о том, что в соответствии с действующим международным правом американские военнослужащие могут присутствовать на территории Сирии. Сам президент США сказал о том, что американские военнослужащие находятся в стране с целью охраны вышек по добыче нефти, которую они позволяют курдам продавать по серым схемам», — отметил эксперт.
По словам Александра Асафова, США будут усиливать подобные операции по снабжению боевиков оружием, так как ограниченное военное присутствие теперь не даёт полного контроля над ситуацией в Сирии.
«Это просто замена одного вида воздействия на другое. Американцы будут сохранять присутствие в регионе, чтобы достичь контроля над месторождениями углеводорода», — заключил политолог.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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