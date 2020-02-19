Менеджмент крупных конфликтов: зачем Вооружённые силы США поставляют оружие на север Сирии

США доставляют в Сирию оружие и боеприпасы, которые затем используются боевиками против мирных жителей и турецких военнослужащих на севере страны. Об этом заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв. Он отметил, что с начала 2020 года США отправили из Ирака в САР 13 военных колонн, в составе которых находилось более 80 единиц бронетехники и свыше 300 грузовых автомобилей с различными видами вооружения и боеприпасами. Эксперты отмечают, что таким образом Вашингтон пытается сохранять контроль над ситуацией в арабской республике.

Оружие и боеприпасы, которые передают в регион американские войска, используются боевиками против турецких военнослужащих на севере Сирии, а также против мирных жителей, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлёв.

По его словам, командованием Вооружённых сил США в регионе «осуществляется интенсивное насыщение территории Заевфратья оружием и боеприпасами».

Он отметил, что с начала 2020 года Вооружённые силы США отправили из Ирака в Сирию 13 военных колонн, в составе которых находилось более 80 единиц бронетехники и свыше 300 грузовых автомобилей с различными видами вооружения, боеприпасами и материальными средствами.

«Переданное от американских сил оружие используется как в ходе столкновений многочисленных группировок боевиков по всей территории Заевфратья, так и против турецких военнослужащих на севере Сирии, а также против мирных граждан», — рассказал Журавлёв.

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В ЦПВС заявили, что на фоне сложной гуманитарной обстановки и постоянных обстрелов боевиками населённых пунктов, в результате которых получают ранения и гибнут мирные жители, гражданское население северо-восточных районов арабской республики массово покидает места проживания и переходит на территорию, подконтрольную сирийскому правительству.

«Только через пункт пропуска Сальхиях в районе города Дейр-эз-Зор с начала 2020 года прошло около 23 тысяч сирийцев, большую часть которых составляют семьи со стариками и детьми», — приводятся слова Журавлёва на сайте Минобороны России.

Политолог Александр Асафов в разговоре с RT отметил, что таким образом США продолжают осуществлять попытки контроля за конфликтом, повышая давление на других его участников.

«Это обычный менеджмент крупных конфликтов с задействованием других международных участников. США обеспечивают поставки оружия, обучение и эвакуацию боевиков. Безусловно, обострение ситуации в Идлибе не могло остаться без влияния американцев. Им очень нужно столкнуть между собой различные стороны, которые вместе занимались борьбой с «Исламским государством»*, — отметил политолог.

Приток оружия

Правительство САР и Россия неоднократно заявляли, что власти США снабжают сирийских боевиков оружием. Так, в 2018 году первый секретарь департамента международных отношений МИД Сирии Алаа Дин Саид Хамдан на конференции в Москве заявил, что Вашингтон поставляет оружие в регион через третьи страны.

Американские военные в Сирии

AFP

© Delil SOULEIMAN

Представитель МИД Сирии пояснил, что США используют в качестве канала поставок балканские и восточноевропейские страны, в том числе Украину, а оружие направляется террористическим организациям «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра»** (впоследствии несколько раз меняла название) через порты в Иордании.

В сентябре 2019 года болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева в интервью RT рассказала о том, что в 2017 году в Хорватии была развёрнута засекреченная оперативная группа США под названием Smoking Gun. По словам журналистки, через эту организацию Вашингтон обеспечивал поставки оружия в Йемен и Сирию под прикрытием других программ.

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Эта группа, работающая под эгидой Командования сил специальных операций США (US SOCOM), поставляла изготовленное на восточноевропейских заводах оружие в Сирию и Йемен, закупая его через американские компании-подрядчики.

Вопрос поставок в регион оружия поднимался и в американских СМИ. Так, в 2018 году телеканал CNN обнаружил нелегальный онлайн-рынок оружия, который обслуживал джихадистов, воющих в Сирии. Журналистам удалось договориться о покупке автоматической винтовки армии США M16, которая была произведена американской компанией FN Manufacturing и поставлена в САР в рамках программы Division 30.

Власти США таким образом снабжали оружием и тренировали членов так называемой умеренной оппозиции для борьбы с правительственными силами в Сирии. Впоследствии выяснилось, что программа, на которую было потрачено более $40 млн, провалилась: большинство прошедших тренировку и получивших оружие боевиков влились в радикальные террористические организации.

США продолжают дестабилизировать ситуацию в Сирии, так как это соответствует их концепции «управляемого хаоса», считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Сохранение активной фазы конфликта позволяет управлять ситуацией. Американский план предполагал разделение Сирии на пять частей с обязательным устранением режима Башара Асада и заменой его правительства на проамериканское. Хотя Ирак показал, что созданное после вторжения США подобное правительство может пойти против Вашингтона, и теперь голосует за то, чтобы американцы ушли с территории Ирака», — отметил эксперт.

Американское присутствие

Кроме того, США последовательно снабжали оружием сирийских курдов — своих главных союзников по военным операциям на севере Сирии. Турция, которая является союзником США по НАТО, неоднократно требовала от Вашингтона прекратить снабжение оружием курдских формирований, которые Анкара считает террористическими организациями.

Оружие, захваченное у боевиков правительственными войсками Сирии

AFP

© LOUAI BESHARA

Так, в ноябре 2019 года турецкие военные нашли в Сирии склад, использовавшийся курдскими формированиями, на котором хранились миномётные снаряды США.

Агентство Anadolu отмечало, что американское вооружение было обнаружено на складах «Рабочей партии Курдистана» «вопреки обещаниям США забрать оружие и боеприпасы», доставленные формированиям.

#US mortars found in terrorist #YPG/#PKK arsenal in #Syria



YPG/PKK mortars fired from Syria martyred scores of Turkish civilians, soldiers; US arms given to terrorists may be to blame pic.twitter.com/OYdBFi6tsE — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) November 4, 2019

США ведут очень сложную игру против Турции, которую они не считают своим союзником по НАТО, отметил Александр Асафов.

«Для них нет ничего удивительного в обеспечении врагов Турции оружием. Рано или поздно американское оружие, поставленное своим «союзникам», стреляет и в американских солдат — это списывается на необходимые издержки. И это тоже не слишком сильно беспокоит руководство различных разведслужб, которые зачастую действуют настолько автономно, что не знают о действиях других американских разведслужб, ведущих деятельность на чужой территории», — пояснил эксперт.

Сами же американцы так и не покинули Сирию, несмотря на громкие заявления Дональда Трампа о скором выводе войск США из ближневосточной страны. Напомним, в декабре 2018 года президент США заявил о завершении в САР миссии американских военных в связи с разгромом ИГ.

В феврале 2019 года пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс пояснила, что в республике должен остаться ограниченный «миротворческий» контингент численностью 200 человек.

Впрочем, планы Трампа изменились: осенью 2019-го он заявил о необходимости «защищать» нефтяные месторождения. Затем председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли рассказал, что в Сирии будут расквартированы 500—600 солдат.

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Американских военнослужащих никто не приглашал в Сирию, напомнил в беседе с RT Андрей Кошкин.

«У них нет ни мандата ООН или Совбеза, у них нет приглашения официально избранного президента Башара Асада. То есть абсолютно никаких удостоверяющих фактов, свидетельствующих о том, что в соответствии с действующим международным правом американские военнослужащие могут присутствовать на территории Сирии. Сам президент США сказал о том, что американские военнослужащие находятся в стране с целью охраны вышек по добыче нефти, которую они позволяют курдам продавать по серым схемам», — отметил эксперт.

По словам Александра Асафова, США будут усиливать подобные операции по снабжению боевиков оружием, так как ограниченное военное присутствие теперь не даёт полного контроля над ситуацией в Сирии.

«Это просто замена одного вида воздействия на другое. Американцы будут сохранять присутствие в регионе, чтобы достичь контроля над месторождениями углеводорода», — заключил политолог.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.