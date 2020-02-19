Менеджмент крупных конфликтов: зачем Вооружённые силы США поставляют оружие на север Сирии

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Александр Карпов, Максим Лобанов
США доставляют в Сирию оружие и боеприпасы, которые затем используются боевиками против мирных жителей и турецких военнослужащих на севере страны. Об этом заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв. Он отметил, что с начала 2020 года США отправили из Ирака в САР 13 военных колонн, в составе которых находилось более 80 единиц бронетехники и свыше 300 грузовых автомобилей с различными видами вооружения и боеприпасами. Эксперты отмечают, что таким образом Вашингтон пытается сохранять контроль над ситуацией в арабской республике.
Менеджмент крупных конфликтов: зачем Вооружённые силы США поставляют оружие на север Сирии
  • Военнослужащие армии США
  • AFP
  • © Delil SOULEIMAN

Оружие и боеприпасы, которые передают в регион американские войска, используются боевиками против турецких военнослужащих на севере Сирии, а также против мирных жителей, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлёв.

По его словам, командованием Вооружённых сил США в регионе «осуществляется интенсивное насыщение территории Заевфратья оружием и боеприпасами».

Он отметил, что с начала 2020 года Вооружённые силы США отправили из Ирака в Сирию 13 военных колонн, в составе которых находилось более 80 единиц бронетехники и свыше 300 грузовых автомобилей с различными видами вооружения, боеприпасами и материальными средствами.

«Переданное от американских сил оружие используется как в ходе столкновений многочисленных группировок боевиков по всей территории Заевфратья, так и против турецких военнослужащих на севере Сирии, а также против мирных граждан», — рассказал Журавлёв.

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В ЦПВС заявили, что на фоне сложной гуманитарной обстановки и постоянных обстрелов боевиками населённых пунктов, в результате которых получают ранения и гибнут мирные жители, гражданское население северо-восточных районов арабской республики массово покидает места проживания и переходит на территорию, подконтрольную сирийскому правительству.

«Только через пункт пропуска Сальхиях в районе города Дейр-эз-Зор с начала 2020 года прошло около 23 тысяч сирийцев, большую часть которых составляют семьи со стариками и детьми», — приводятся слова Журавлёва на сайте Минобороны России.

Политолог Александр Асафов в разговоре с RT отметил, что таким образом США продолжают осуществлять попытки контроля за конфликтом, повышая давление на других его участников.

«Это обычный менеджмент крупных конфликтов с задействованием других международных участников. США обеспечивают поставки оружия, обучение и эвакуацию боевиков. Безусловно, обострение ситуации в Идлибе не могло остаться без влияния американцев. Им очень нужно столкнуть между собой различные стороны, которые вместе занимались борьбой с «Исламским государством»*, — отметил политолог.

Приток оружия

 

Правительство САР и Россия неоднократно заявляли, что власти США снабжают сирийских боевиков оружием. Так, в 2018 году первый секретарь департамента международных отношений МИД Сирии Алаа Дин Саид Хамдан на конференции в Москве заявил, что Вашингтон поставляет оружие в регион через третьи страны.

  • Американские военные в Сирии
  • AFP
  • © Delil SOULEIMAN

Представитель МИД Сирии пояснил, что США используют в качестве канала поставок балканские и восточноевропейские страны, в том числе Украину, а оружие направляется террористическим организациям «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра»** (впоследствии несколько раз меняла название) через порты в Иордании.

В сентябре 2019 года болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева в интервью RT рассказала о том, что в 2017 году в Хорватии была развёрнута засекреченная оперативная группа США под названием Smoking Gun. По словам журналистки, через эту организацию Вашингтон обеспечивал поставки оружия в Йемен и Сирию под прикрытием других программ.

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Эта группа, работающая под эгидой Командования сил специальных операций США (US SOCOM), поставляла изготовленное на восточноевропейских заводах оружие в Сирию и Йемен, закупая его через американские компании-подрядчики.

Вопрос поставок в регион оружия поднимался и в американских СМИ. Так, в 2018 году телеканал CNN обнаружил нелегальный онлайн-рынок оружия, который обслуживал джихадистов, воющих в Сирии. Журналистам удалось договориться о покупке автоматической винтовки армии США M16, которая была произведена американской компанией FN Manufacturing и поставлена в САР в рамках программы Division 30.

Власти США таким образом снабжали оружием и тренировали членов так называемой умеренной оппозиции для борьбы с правительственными силами в Сирии. Впоследствии выяснилось, что программа, на которую было потрачено более $40 млн, провалилась: большинство прошедших тренировку и получивших оружие боевиков влились в радикальные террористические организации.

США продолжают дестабилизировать ситуацию в Сирии, так как это соответствует их концепции «управляемого хаоса», считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Сохранение активной фазы конфликта позволяет управлять ситуацией. Американский план предполагал разделение Сирии на пять частей с обязательным устранением режима Башара Асада и заменой его правительства на проамериканское. Хотя Ирак показал, что созданное после вторжения США подобное правительство может пойти против Вашингтона, и теперь голосует за то, чтобы американцы ушли с территории Ирака», — отметил эксперт.

Американское присутствие

Кроме того, США последовательно снабжали оружием сирийских курдов — своих главных союзников по военным операциям на севере Сирии. Турция, которая является союзником США по НАТО, неоднократно требовала от Вашингтона прекратить снабжение оружием курдских формирований, которые Анкара считает террористическими организациями.

  • Оружие, захваченное у боевиков правительственными войсками Сирии
  • AFP
  • © LOUAI BESHARA

Так, в ноябре 2019 года турецкие военные нашли в Сирии склад, использовавшийся курдскими формированиями, на котором хранились миномётные снаряды США.

Агентство Anadolu отмечало, что американское вооружение было обнаружено на складах «Рабочей партии Курдистана» «вопреки обещаниям США забрать оружие и боеприпасы», доставленные формированиям.

 США ведут очень сложную игру против Турции, которую они не считают своим союзником по НАТО, отметил Александр Асафов.

«Для них нет ничего удивительного в обеспечении врагов Турции оружием. Рано или поздно американское оружие, поставленное своим «союзникам», стреляет и в американских солдат — это списывается на необходимые издержки. И это тоже не слишком сильно беспокоит руководство различных разведслужб, которые зачастую действуют настолько автономно, что не знают о действиях других американских разведслужб, ведущих деятельность на чужой территории», — пояснил эксперт.

Сами же американцы так и не покинули Сирию, несмотря на громкие заявления Дональда Трампа о скором выводе войск США из ближневосточной страны. Напомним, в декабре 2018 года президент США заявил о завершении в САР миссии американских военных в связи с разгромом ИГ.

В феврале 2019 года пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс пояснила, что в республике должен остаться ограниченный «миротворческий» контингент численностью 200 человек.

Впрочем, планы Трампа изменились: осенью 2019-го он заявил о необходимости «защищать» нефтяные месторождения. Затем председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли рассказал, что в Сирии будут расквартированы 500—600 солдат.

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Американских военнослужащих никто не приглашал в Сирию, напомнил в беседе с RT Андрей Кошкин.

«У них нет ни мандата ООН или Совбеза, у них нет приглашения официально избранного президента Башара Асада. То есть абсолютно никаких удостоверяющих фактов, свидетельствующих о том, что в соответствии с действующим международным правом американские военнослужащие могут присутствовать на территории Сирии. Сам президент США сказал о том, что американские военнослужащие находятся в стране с целью охраны вышек по добыче нефти, которую они позволяют курдам продавать по серым схемам», — отметил эксперт.

По словам Александра Асафова, США будут усиливать подобные операции по снабжению боевиков оружием, так как ограниченное военное присутствие теперь не даёт полного контроля над ситуацией в Сирии.

«Это просто замена одного вида воздействия на другое. Американцы будут сохранять присутствие в регионе, чтобы достичь контроля над месторождениями углеводорода», — заключил политолог.  

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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