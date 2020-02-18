В ЦПВС заявили о применении переданного США оружия боевиками в Сирии

Оружие и боеприпасы, которые передают в регион американские войска, используются боевиками против турецких военнослужащих на севере Сирии, а также против мирных жителей, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.

Он отметил, что с начала 2020 года силы США отправили из Ирака в Сирию 13 военных колонн с более 80 единицами бронетехники и свыше 300 грузовыми автомобилями с различными видами вооружения, боеприпасами и материальными средствами.

«Переданное от американских сил оружие используется как в ходе столкновений многочисленных группировок боевиков по всей территории Заевфратья, так и против турецких военнослужащих на севере Сирии, а также против мирных граждан», — рассказал Журавлёв.

В ЦПВС также заявили о сложной обстановке в северо-восточных районах Сирии, подконтрольных возглавляемой США международной коалиции.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о «разграблении» в подконтрольных США районах Сирии.