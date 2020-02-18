В ЦПВС заявили о применении переданного США оружия боевиками в Сирии

Короткая ссылка
Оружие и боеприпасы, которые передают в регион американские войска, используются боевиками против турецких военнослужащих на севере Сирии, а также против мирных жителей, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.
В ЦПВС заявили о применении переданного США оружия боевиками в Сирии
  • Reuters

Он отметил, что с начала 2020 года силы США отправили из Ирака в Сирию 13 военных колонн с более 80 единицами бронетехники и свыше 300 грузовыми автомобилями с различными видами вооружения, боеприпасами и материальными средствами.

«Переданное от американских сил оружие используется как в ходе столкновений многочисленных группировок боевиков по всей территории Заевфратья, так и против турецких военнослужащих на севере Сирии, а также против мирных граждан», — рассказал Журавлёв.

В ЦПВС также заявили о сложной обстановке в северо-восточных районах Сирии, подконтрольных возглавляемой США международной коалиции.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о «разграблении» в подконтрольных США районах Сирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить