Шойгу рассказал о «разграблении» в подконтрольных США районах Сирии

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На месторождениях нефти в Сирии, которые контролируются США, идёт бесцеремонное разграбление богатств сирийского народа, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе пресс-конференции.
Шойгу рассказал о «разграблении» в подконтрольных США районах Сирии
  • РИА Новости

Он назвал одним из важных аспектов в ситуации в Сирии отмену санкций в отношении страны, в частности санкций на запрещение поставки энергоносителей.

«С одной стороны, месторождения нефти, на которых добывается нефть, контролируются Соединёнными Штатами. Там идёт неприкрытое, бесцеремонное разграбление богатств, которые принадлежат Сирии, сирийскому народу. С другой стороны, запрещается подвоз нефти туда. С третьей стороны, большая часть страдающих по территории Сирии нуждается в тепле, горячей воде, электричестве, которое, как мы понимаем, берётся из углеводородов, которые запрещено туда поставлять, а добывать сами они не везде и не всегда могут», — сказал Шойгу.

В конце 2019 года власти Сирии заявляли, что готовятся к подаче иска против США за разграбление нефтяных ресурсов. 

Президент Сирии Башар Асад в интервью RT отмечал, что США всегда стремятся подвергнуть другие страны разграблению, отбирая у них нефть и «политические права». 

RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции

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