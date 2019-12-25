Сирия готовится к подаче иска против США за разграбление нефти

Власти Сирии готовятся к подаче иска против США за разграбление нефтяных ресурсов страны, заявила советник президента Сирии Бусейна Шаабан в интервью телеканалу Al Mayadeen.

«Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты того, какие законные меры могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому как они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР», — приводит слова Шаабан РИА Новости.

В настоящее время Дамаск готовит досье для подачи иска против Вашингтона, сказала она.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США взяли под свой контроль месторождения нефти и будут делать с ней всё, что пожелают.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США должны вернуть Сирии её нефтяные месторождения.

Как сообщали в Министерстве обороны России, государственные органы США ежемесячно зарабатывают более $30 млн от добычи контрабандной нефти в Сирии.