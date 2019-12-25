Сирия готовится к подаче иска против США за разграбление нефти
- globallookpress.com
«Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты того, какие законные меры могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому как они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР», — приводит слова Шаабан РИА Новости.
В настоящее время Дамаск готовит досье для подачи иска против Вашингтона, сказала она.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США взяли под свой контроль месторождения нефти и будут делать с ней всё, что пожелают.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США должны вернуть Сирии её нефтяные месторождения.
Как сообщали в Министерстве обороны России, государственные органы США ежемесячно зарабатывают более $30 млн от добычи контрабандной нефти в Сирии.