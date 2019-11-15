Россия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения
«Сирия должна быть немедленно освобождена от незаконного иностранного военного присутствия», — цитирует РИА Новости Полянского.
Зампостпреда уточнил, что нефть Сирии является собственностью её граждан.
Он добавил, что возврат месторождений мог бы стать вкладом США в гуманитарное содействие сирийскому населению.
Ранее сообщалось, что американские войска пересекли сирийско-иракскую границу и заняли несколько нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.