Россия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США должны вернуть Сирии её нефтяные месторождения.

«Сирия должна быть немедленно освобождена от незаконного иностранного военного присутствия», — цитирует РИА Новости Полянского.

Зампостпреда уточнил, что нефть Сирии является собственностью её граждан.

Он добавил, что возврат месторождений мог бы стать вкладом США в гуманитарное содействие сирийскому населению.

Ранее сообщалось, что американские войска пересекли сирийско-иракскую границу и заняли несколько нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.