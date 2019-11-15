Россия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США должны вернуть Сирии её нефтяные месторождения.

«Сирия должна быть немедленно освобождена от незаконного иностранного военного присутствия», — цитирует РИА Новости Полянского.

Зампостпреда уточнил, что нефть Сирии является собственностью её граждан.

Он добавил, что возврат месторождений мог бы стать вкладом США в гуманитарное содействие сирийскому населению.

Ранее сообщалось, что американские войска пересекли сирийско-иракскую границу и заняли несколько нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.

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