Военные США заняли несколько нефтяных месторождений в Сирии

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Американские войска пересекли сирийско-иракскую границу и заняли несколько нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.
Военные США заняли несколько нефтяных месторождений в Сирии
  • Reuters

Об этом сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya.

«Колонна американских оккупационных войск вошла из Ирака через незаконный КПП аль-Валид и остановилась в районе нефтяного месторождения Ауда в Кахтании... и нефтяных полей Джибса», — цитирует сообщение телеканала РИА Новости.

Уточняется, что в составе конвоя США 22 армейских автомобиля и две грузовых машины, передвигающиеся под прикрытием с воздуха.

Ранее президент Сирии Башар Асад в интервью RT заявил, что США всегда стремятся подвергнуть другие страны разграблению, отбирая у них нефть и «политические права»

В свою очередь, в Пентагоне заявляли, что прибыль от сирийской нефти, места добычи которой контролируют военные США, достаётся арабо-курдским Сирийским демократическим силам.

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