Асад считает исторической ролью США разграбление стран

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США всегда стремятся подвергнуть другие страны разграблению, отбирая у них нефть и «политические права». Об этом в интервью RT заявил президент Сирии Башар Асад.
Асад считает исторической ролью США разграбление стран
  • РИА Новости

«Американцы всегда стремятся так или иначе подвергать другие страны разграблению, отбирая у них не только нефть, деньги и вообще финансовые ресурсы, но и права — как политические, так и все остальные. Такова их историческая роль как минимум со времён окончания Второй мировой войны», — сказал он.

Говоря о недавних заявлениях о контрабандном вывозе США из Сирии нефти на сумму свыше $30 млн в месяц, он отметил, что здесь нет ничего нового, это не кажется чем-то странным или не связанным «с их предыдущей политикой».

«Разве что время от времени методы США обретают новые формы. В данном случае разграбление нефтяных месторождений служит самым вопиющим практическим примером американской политики, которая заключается в присвоении чужих прав», — добавил президент.

Асад заявил, что проблема с США заключается в том, что, по их мнению, они ведут войну за выживание. Глава государства также назвал сирийский конфликт миниатюрной моделью третьей мировой войны, которая ведётся опосредованно. 

Полная версия интервью — в материале RT.

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