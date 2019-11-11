Асад рассказал об американской политике «проб и ошибок»

Проблема с США заключается в том, что с их точки зрения они ведут войну за выживание, поскольку теряют свою гегемонию. Об этом в интервью RT заявил президент Сирии Башар Асад.

«Американская политика в целом строится на методе проб и ошибок. Они вторглись в Афганистан — ничего не вышло. Вторглись в Ирак — ничего не вышло. Начали вторгаться в другие страны, но иными способами. Они изменили свой подход», — сказал он.

По словам Асада, США уверены, что ведут войну на выживание из-за потери гегемонии.

«Проблема с США состоит в том, что с их точки зрения они ведут сейчас войну на выживание, так как теряют свою гегемонию. И они решили бороться с Россией, Ираном, Сирией — со всеми, кто говорит «нет». Даже с союзниками, даже с западными правительствами, если те скажут «нет». Они готовы, и с ними бороться. Им нужны «инструменты», — добавил глава государства.

Как отметил сирийский лидер, США отправили свою армию в Ирак, но поняли, что эта идея не сработала.

«Потери были большие, и за это пришлось расплачиваться даже внутри Соединённых Штатов», — указал он.

Ранее Асад заявлял, что Дональд Трамп стал лучшим президентом США, но не из-за своей политики, а из-за прозрачности заявлений.