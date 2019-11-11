Асад назвал конфликт в Сирии миниатюрной моделью третьей мировой войны

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Конфликт в Сирии является миниатюрной моделью третьей мировой войны, которая ведётся опосредованно. Об этом в интервью RT заявил сирийский президент Башар Асад.
Асад назвал конфликт в Сирии миниатюрной моделью третьей мировой войны
  • РИА Новости

Он не исключил, что нефть можно считать одним из факторов начала войны в Сирии.

«Не забывайте, что США ведут войну со всем остальным миром. Здесь речь идёт о тектонических сдвигах и «землетрясениях». Ведь старый миропорядок, установившийся после Второй мировой войны, себя изжил, особенно после распада Советского Союза. Модель однополярного мира больше не работает. Выделяется ряд восходящих держав вроде России, Китая, Индии и других», — сказал он.

Как отметил президент, при этом «в деле мирового лидерства США никого не желают признавать партнёром» — даже Великобританию, Францию и другие крупные государства.

«Партнёров США не признают и поэтому ведут сейчас борьбу. Война в Сирии — это такая миниатюрная модель третьей мировой войны, которая ведётся опосредованно», — добавил он.

Ранее Асад заявил, что проблема с Соединёнными Штатами заключается в том, что, по их мнению, они ведут войну за выживание. По словам президента, такую политику Вашингтон проводит, поскольку теряет свою гегемонию. 

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