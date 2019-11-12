В Госдепе назвали второстепенной задачей охрану нефти в Сирии

Охрана нефтяных месторождений американскими солдатами в Сирии является второстепенной задачей Пентагона — прежде всего военные находятся там для борьбы с террористами, заявили в Госдепартаменте.

«Силы США на северо-востоке Сирии находятся конкретно для того, чтобы вести борьбу с терроризмом, гарантировать разгром ИГ*. Это основная задача. Есть и некоторые проистекающие из этого второстепенные задачи, такие как работа с местными партнёрами в лице СДС, охрана нефтяных полей», — заявил журналистам представитель Госдепартамента. Его слова приводит ТАСС.

Как подчеркнул чиновник, это нужно для того, чтобы ИГ «и другие потенциально враждебные силы не заполучили их».

Ранее президент Сирии Башар Асад в интервью RT заявил, что США всегда стремятся подвергнуть другие страны разграблению, отбирая у них нефть и «политические права».

В свою очередь, в Пентагоне заявляли, что прибыль от сирийской нефти, места добычи которой контролируют военные США, достаётся арабо-курдским Сирийским демократическим силам.

Эту ситуацию прокомментировали в Минобороны России. Там заявили, что государственные органы США ежемесячно зарабатывают более $30 млн от добычи контрабандной нефти в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.