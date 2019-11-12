В Госдепе назвали второстепенной задачей охрану нефти в Сирии
- Reuters
«Силы США на северо-востоке Сирии находятся конкретно для того, чтобы вести борьбу с терроризмом, гарантировать разгром ИГ*. Это основная задача. Есть и некоторые проистекающие из этого второстепенные задачи, такие как работа с местными партнёрами в лице СДС, охрана нефтяных полей», — заявил журналистам представитель Госдепартамента. Его слова приводит ТАСС.
Как подчеркнул чиновник, это нужно для того, чтобы ИГ «и другие потенциально враждебные силы не заполучили их».
Ранее президент Сирии Башар Асад в интервью RT заявил, что США всегда стремятся подвергнуть другие страны разграблению, отбирая у них нефть и «политические права».
В свою очередь, в Пентагоне заявляли, что прибыль от сирийской нефти, места добычи которой контролируют военные США, достаётся арабо-курдским Сирийским демократическим силам.
Эту ситуацию прокомментировали в Минобороны России. Там заявили, что государственные органы США ежемесячно зарабатывают более $30 млн от добычи контрабандной нефти в Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.