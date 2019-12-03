Трамп заявил о взятии нефти Сирии под контроль США

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что войска США взяли под свой контроль месторождения сирийской нефти и будут делать с ней всё, что пожелают.
Трамп заявил о взятии нефти Сирии под контроль США
  • Reuters

Об этом глава США сказал после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в преддверии саммита альянса в Лондоне.

«ИГ* пыталось сохранить контроль над нефтью, а теперь её полностью контролируем мы. Откровенно говоря, (в данном вопросе. — RT) мы пользуемся значительной поддержкой большого числа разных людей. По большому счёту, единственные наши военные, которые остаются на этой территории, — это те, кто охраняет нефть. Нефть у нас, и мы можем делать с ней, что хотим», — цитирует Трампа ТАСС.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что его страна намерена поднять в ООН вопрос о хищении сирийской нефти и потребовать компенсацию от США.

15 ноября первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США должны вернуть Сирии её нефтяные месторождения.

13 ноября сообщалось, что американские войска пересекли сирийско-иракскую границу и заняли несколько нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить