Трамп заявил о взятии нефти Сирии под контроль США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что войска США взяли под свой контроль месторождения сирийской нефти и будут делать с ней всё, что пожелают.

Об этом глава США сказал после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в преддверии саммита альянса в Лондоне.

«ИГ* пыталось сохранить контроль над нефтью, а теперь её полностью контролируем мы. Откровенно говоря, (в данном вопросе. — RT) мы пользуемся значительной поддержкой большого числа разных людей. По большому счёту, единственные наши военные, которые остаются на этой территории, — это те, кто охраняет нефть. Нефть у нас, и мы можем делать с ней, что хотим», — цитирует Трампа ТАСС.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что его страна намерена поднять в ООН вопрос о хищении сирийской нефти и потребовать компенсацию от США.

15 ноября первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США должны вернуть Сирии её нефтяные месторождения.

13 ноября сообщалось, что американские войска пересекли сирийско-иракскую границу и заняли несколько нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.