Сирия потребует компенсацию от США за хищение сирийской нефти

Президент Сирии Башар Асад заявил, что его страна намерена поднять в ООН вопрос о хищении сирийской нефти и потребовать компенсацию от США.

Об этом он сказал в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24».

Вместе с этим он выразил мнение, что ООН стала неэффективной организацией, так как в мире постоянно нарушается международное право.

«Все поданные в ООН жалобы лежат на полках, так как это полугосударство, которым управляют бандитские группировки, исходящие из принципа силы», — заявил Асад.

Также глава Сирии добавил, что в настоящий момент люди живут «в мире, похожем на лес, он сейчас ближе к миру до Второй мировой войны, а не после неё».

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США должны вернуть Сирии её нефтяные месторождения.

13 ноября сообщалось, что американские войска пересекли сирийско-иракскую границу и заняли несколько нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.