«США не реагируют на наши предложения»: Лавров о продлении договора СНВ-III

Во вторник, 18 февраля, в Риме состоялась встреча министров иностранных дел и обороны России и Италии в формате «2 + 2». Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини обсудили широкий круг международных вопросов и сделали акцент на мировой стабильности. RT вёл прямую трансляцию совместной пресс-конференции по итогам переговоров.