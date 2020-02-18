«США не реагируют на наши предложения»: Лавров о продлении договора СНВ-III

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RT
Во вторник, 18 февраля, в Риме состоялась встреча министров иностранных дел и обороны России и Италии в формате «2 + 2». Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини обсудили широкий круг международных вопросов и сделали акцент на мировой стабильности. RT вёл прямую трансляцию совместной пресс-конференции по итогам переговоров.

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