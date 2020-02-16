«Токсично и опасно»: как военное присутствие США в Сирии может повлиять на ситуацию в республике

Конфликт между американскими солдатами и жителями сирийского населённого пункта Харбат-Хамо был урегулирован при непосредственном участии российских военных. Об этом рассказал начальник координационного центра ВС РФ в Сирии генерал-майор Яков Резанцев. Инцидент, в результате которого погиб сирийский подросток, произошёл 12 февраля в районе города Камышлы. Минобороны РФ возложило ответственность за трагедию на американских солдат, которые отклонились от спланированного ранее маршрута и открыли огонь по гражданскому населению, перекрывшему им дорогу. С точки зрения экспертов, этот эпизод свидетельствует о том, что мирные жители Сирии всё больше недовольны нелегитимным военным присутствием Соединённых Штатов в арабской республике.

Эскалацию конфликта в Сирии близ населённого пункта Харбат-Хамо (восточнее города Камышлы) с участием американских военных удалось остановить благодаря вмешательству российских офицеров. Об этом рассказал начальник координационного центра ВС РФ в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Яков Резанцев.

Напомним, 12 февраля автомобильную колонну войск Соединённых Штатов попытались остановить на блокпосту военнослужащие правительственных сил САР. Они отказались пропускать американских солдат, указав, что их маршрут не был согласован. Как уточнил Яков Резанцев, патруль США отклонился от спланированного ранее пути на 3,5 км.

Тем не менее военные США решили продолжить движение, но дорогу им преградило местное население. Произошёл конфликт, который вылился в стрельбу: американцы открыли огонь на поражение по гражданским, которые заблокировали дорогу. В результате инцидента погиб подросток Фейсал Халид Мухаммад, ещё один мирный житель получил ранение.

По информации Минобороны РФ, после этого местные жители устроили импровизированную акцию протеста. После этого, по словам Якова Резанцева, американцы обратились к российской стороне с просьбой помочь покинуть окрестности Харбат-Хамо.

«(Американцы. — RT) попросили оказать им содействие для того, чтобы покинуть населённый пункт. Для локализации конфликта в район инцидента прибыли российские военнослужащие. На наши действия и наши рекомендации, которые были направлены на стабилизацию обстановки, реагировали адекватно», — пояснил Резанцев.

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрий Боренков также сообщил, что насилие удалось остановить только благодаря российским военным. Офицеры ВС РФ смогли договориться о пропуске американской колонны в пункт базирования.

Всю ответственность за инцидент Минобороны РФ возложило на Соединённые Штаты, возглавляющие международную коалицию. По словам Резанцева, трагическое происшествие стало результатом «неправомерных действий со стороны военнослужащих международной антитеррористической коалиции».

Российская военная полиция в САР

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

«Нежелательные гости»

Между тем США отказываются брать на себя ответственность за инцидент в районе Харбат-Хамо. Официальный представитель коалиции полковник Майлз Кэггинс сообщил, что американские солдаты пытались разрядить обстановку, но по ним якобы открыли огонь из стрелкового оружия и они вынуждены были принять ответные меры в оборонительных целях. О гибели сирийского юноши и вмешательстве российских военнослужащих Кэггинс не упомянул.

По мнению политологов, поведение США в данном случае вполне традиционное — Вашингтон далеко не впервые не желает признавать факты убийства гражданских. Кроме того, упоминание о содействии со стороны РФ могло бы разрушить устоявшуюся в Соединённых Штатах картину «абсолютного превосходства» американской армии.

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«Вашингтон очень часто игнорирует даже очевидные факты расправы над мирным населением и в целом не комментирует неудобную информацию о деятельности войск за рубежом. Я думаю, что приезд в Харбат-Хамо российских офицеров спас не столько американцев, сколько мирных жителей», — пояснил в беседе с RT главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Российского института стратегических исследований (РИСИ) Аждар Куртов.

Американское издание The New York Times, ссылаясь на видеоматериалы в соцсетях и неназванных представителей Пентагона, пишет, что мирные жители якобы забрасывали бронемашины США камнями и попытались их поджечь.

Эксперты не исключают, что сирийцы действительно могли попытаться воспрепятствовать движению американской колонны, но главным образом потому, что местное население устало от нелегитимного военного присутствия США на своей территории.

«Нельзя забывать, что американцы находятся в Сирии в обход международного права. Мирное население и Дамаск всегда считали их нежелательными гостями. Происшествие в Харбат-Хамо и другие подобные инциденты свидетельствуют о том, что недовольство жителей Сирии может очень легко выплеснуться через край. Люди прекрасно понимают, что страна может стать свободной только при поддержке правительственных войск, России и Ирана», — подчеркнул Куртов.

Невыполненное обещание

Комментируя инцидент вблизи Харбат-Хамо и последующее вмешательство российских военнослужащих, бывший спецпредставитель президента США в международной коалиции Бретт Макгерк написал в Twitter, что сейчас американские войска вынуждены передвигаться «по дорогам, контролируемым русскими и силами сирийского режима».

В свою очередь, The New York Times со ссылкой на военных и дипломатических чиновников США утверждает, что Россия фактически выдавливает войска Соединённых Штатов из Сирии. Отмечается, что военнослужащие РФ всё чаще сталкиваются с американцами на дорогах, а российские вертолёты слишком близко подлетают к позициям военных Соединённых Штатов. Таким образом, Москва якобы нарушает договорённости с Вашингтоном.

Так, заместитель командующего силами специальных операций США вице-адмирал Тим Шимански считает, что российские войска продолжат усиливать своё присутствие на северо-востоке Сирии, в том числе в районах, которые патрулируют американские солдаты и их союзники.

Колонна американских войск в Сирии

AFP

© Delil SOULEIMAN

Кроме того, в Вашингтоне опасаются, что после урегулирования ситуации в Идлибе Москва и Дамаск переключат внимание на северо-восток САР, где находятся американские военные объекты. Рост напряжения может вылиться в столкновения, пишет The New York Times. В начале февраля американский журнал Foreign Policy со ссылкой на представителя Соединённых Штатов по САР Джеймса Джеффри также сообщил о риске конфронтации между войсками США и РФ.

С точки зрения Юрия Зинина, в данном случае СМИ намеренно сгущают краски с целью дискредитировать политику Дональда Трампа по Сирии в преддверии президентских выборов. Эксперт подчёркивает, что Россия не заинтересована в эскалации насилия в республике, а обвинения в нарушении двусторонних договорённостей нуждаются в официальных комментариях Москвы и Вашингтона.

«Демократы и подконтрольные им СМИ совершенно безапелляционно критикуют любые действия Трампа и пытаются представить обстановку в Сирии как уступку Москве и Дамаску, показатель слабости президента. Ситуация в Сирии действительно меняется не в пользу США, но на это есть объективные причины», — рассуждает Зинин.

По его словам, Вашингтон «проигрывает в САР» прежде всего из-за военных и дипломатических успехов России: в отличие от США, РФ не навязывает свои политические ценности и опирается в своих действиях на официальное правительство и мнение большинства сирийцев.

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По информации американских СМИ, в настоящее время в САР находится около 500 солдат Соединённых Штатов. При этом, по данным сирийской радиостанции Sham FM, на днях в провинцию Хасеке прибыла колонна, состоящая из более чем полусотни американских грузовиков, перевозивших танки, военную технику и инженерное оборудование. Аналитики считают, что Вашингтон намерен сохранить военное присутствие в Сирии вопреки первоначальному решению Трампа вывести войска.

Напомним, в декабре 2018 года президент США заявил о завершении в САР миссии американских военных в связи с разгромом ИГ*. В феврале 2019 года пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс пояснила, что в республике должен остаться ограниченный «миротворческий» контингент численностью 200 человек.

Впрочем, планы Трампа изменились: осенью 2019-го он заявил о необходимости «защищать» нефтяные месторождения. Затем председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли рассказал, что в Сирии будут расквартированы 500—600 солдат.

В декабре в интервью китайскому телеканалу Phoenix президент Сирии Башар Асад заявил, что при оценке масштаба военного присутствия США в республике необходимо учитывать численность сотрудников частных военных компаний. По его мнению, в САР могут находиться тысячи бойцов американских ЧВК и несколько сотен солдат.

Аждар Куртов напомнил, что вывод войск из Сирии был предвыборным обещанием Трампа. Пересмотр планов аналитик связывает с давлением, которое оказали на Белый дом демократы и военная верхушка. Однако сохранение и усиление военного присутствия США в САР повышает риски для американских солдат.

«Трамп по факту не выполнил своё обещание, и в этом нет ничего удивительного. США свойственно затягивать вывод войск и поворачивать этот процесс вспять. В случае Сирии Трамп, скорее всего, уступил демократам и Пентагону. Однако ситуация в республике развивается таким образом, что дальнейшее военное присутствие становится токсичным и опасным для самих американцев, так как вызывает спонтанные всплески недовольства местного населения», — резюмировал Куртов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.