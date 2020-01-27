Ожидание выводов: почему в Ираке возобновились протесты против присутствия иностранных военных

Германия возобновила программу обучения иракских военнослужащих в рамках международной миссии по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»*. Такую меру Берлин предпринял, несмотря на то, что в республике, по данным местных СМИ, возобновились массовые протесты против дислокации иностранных войск. По мнению экспертов, руководство Ирака вряд ли сможет отреагировать на требования протестующих, поскольку правительство страны разобщено. Кроме того, давление со стороны Вашингтона на официальный Багдад будет только нарастать, отмечают аналитики.

Вооружённые силы Германии возобновили обучение иракских военнослужащих в рамках международной миссии по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»*.

«Командующий операцией «Непоколебимая решимость» отменил приостановку обучения для военных на севере Ирака. Поэтому бундесвер в 6:00 по среднеевропейскому времени (8:00 мск) возобновил программу обучения вместе с международными партнёрами в североиракском Эрбиле», — говорится в сообщении на сайте ВС ФРГ, опубликованном 26 января.

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Берлин пошёл на такой шаг на фоне информации о возобновлении массовых протестов против дислокации иностранных войск в республике. Кроме того, участники акций требуют отставки действующего правительства.

Как сообщают местные СМИ, демонстрации проходят в нескольких городах: Багдад, Насирия, Басра и ряде других. Так, по информации иракского телеканала Al-Sumaria, в Насирии (провинция Ди-Кар на юге Ирака) во время столкновений с правоохранителями пострадали десятки демонстрантов.

Межарабский телеканал Al Arabiya информирует, что волнения наблюдаются и в столице республики. Отмечается, что силы безопасности пытаются разогнать протестующих, применяя боевые патроны. Активисты, в свою очередь, забрасывают стражей правопорядка камнями и бутылками с зажигательной смесью.

По данным телеканала, накануне правительственные силы предприняли попытки разгромить палаточные лагеря манифестантов в Багдаде, Басре, Эн-Наджафе и других городах. Однако 25 января вечером и на следующий день утром демонстранты вновь вернулись на улицы.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление иракской комиссии по правам человека сообщает, что за последние два дня протестов погибли не менее 12 демонстрантов. Отмечается также, что в общей сложности с октября погибли не менее 500 протестующих.

Ранее, американский телеканал CNN информировал, что влиятельный шиитский политик в Ираке и религиозный лидер Муктада ас-Садр выступил, в частности, с призывом к новым протестным акциям против присутствия США.

Напомним, 24 января в столице Ирака и других городах страны по призыву ас-Садра прошёл «марш миллионов» с требованием вывода американских войск. Лидер иракских шиитов в своём обращении к гражданам страны потребовал закрыть воздушное пространство Ирака для военных целей США и запретить их военнослужащим эксплуатировать военные базы на территории республики. Газета The New York Times оценивала численность митингующих в 200—250 тыс человек.

Триггером протестов против военного присутствия на территории государства других стран, в том числе США, послужил авиаудар Вашингтона 3 января в районе аэропорта Багдада. В результате атаки погиб генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани, а также замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и около десяти человек сопровождения.

МИД Ирака тогда осудил действия Вашингтона, назвав их грубым нарушением условий присутствия американских войск. Во внешнеполитическом ведомстве также напомнили, что США имеют право заниматься только тренировкой иракских войск и вести борьбу с террористами в рамках коалиции.

Как заявил ранее исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди, Вашингтон проинформировал Багдад о готовящейся атаке по иракской территории лишь за несколько минут до её начала. По его словам, власти республики не давали разрешения на такую операцию.

После удара США, 5 января, парламент Ирака проголосовал за резолюцию, в которой содержится призыв к правительству прекратить любое иностранное военное присутствие, в частности, вывести около 5 тыс. американских военных из республики. Причиной такой меры парламентарии назвали то, что атака со стороны Соединённых Штатов нарушила условия пребывания иностранного контингента в стране.

На следующий день после принятия резолюции представитель главнокомандующего ВС Ирака Абдель Керим Халф сообщил, что Багдад занимается подготовкой механизма по выводу войск других стран из республики. По его словам, активность международной коалиции по борьбе с ИГ планируется ограничить консультациями, поставками оружия и тренировками военного персонала — при этом представители иностранных ВС должны будут покинуть страну.

Пресс-секретарь правительства Ирака Уильям Варда, в свою очередь, заявил на прошлой неделе в интервью CNN, что кабинет министров страны готов «выполнить решение парламента».

Противодействие Вашингтона

В США после принятия резолюции иракским кабмином, в свою очередь, заявляли, что не намерены выводить войска.

Так, 23 января, незадолго до начала протестов в Ираке, об этом заявил специальный представитель Госсекретаря США по взаимодействию в Сирии и специальный посланник в Международной коалиции по борьбе с ИГ Джеймс Джеффри.

Также по теме «Вооружённые силы не планируют покидать страну»: почему США отказываются выводить свой военный контингент из Ирака США не намерены выводить свои войска из Ирака. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман. По его словам, «в...

«Что касается наших заявлений, то мы говорили, что не собираемся обсуждать вывод войск, поскольку не согласны с этим», — сообщил он, признав, однако, что «в конечном итоге решение о будущем присутствии США и коалиции в стране — за Ираком».

Кроме того, Джеффри объявил о приостановке в республике операций международной коалиции против «Исламского государства»

«Операции коалиции в Ираке по большей части приостановлены, поскольку мы сосредоточены на защите войсковых соединений и поисках дальнейшего курса с иракским правительством после принятия Советом представителей Ирака необязывающей резолюции по выводу из страны американских, а значит и коалиционных, войск. Как я уже отметил, наш основной приоритет — боевое охранение», — сказал представитель Госдепа.

При этом он заявил также, что США находятся «на ранних стадиях поиска возможных вариантов расширения текущей миссии НАТО в Ираке».

«В рамках миссии производится учебная подготовка и консультирование на стратегическом уровне (иракских силовых структур и институтов. — RT), кроме того, существует возможность в определённой мере расширить её мандат», — уточнил Джеффри.

При этом он подчеркнул, что принятая парламентом Ирака резолюция «не имеет обязательной силы».

«В отличие от Соглашения о статусе сил от 2008 года или договора о безопасности, Соглашение о нашем присутствии в Ираке в составе коалиции заключалось не с парламентом страны. Данное межправительственное соглашение было подписано в 2014 году без непосредственного или формального участия парламента и служит обоснованием для нашего присутствия в стране. Таким образом, нашим собеседником в любом обсуждении данного вопроса должно выступать правительство Ирака», — сообщил спецпосланник.

Госдепартамент США

© Joshua Roberts/Reuters

При этом ранее Госдепартамент США в ответ на требование Абдель Махди прислать представителей Вашингтона, чтобы разработать механизмы вывода иностранных войск из Ирака, заявил о своём нежелании обсуждать с Багдадом эту тему. Об этом говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Вашингтон также не отказывается и от давления на власти Ирака. Так, Дональд Трамп заявил, что в случае, если Багдад не выплатит компенсацию Вашингтону за строительство военных баз и посольств на территории республики, американские войска останутся в Ираке.

«Давление будет расти»

Как отметил в разговоре с RT преподаватель НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Григорий Лукьянов, военно-политическое руководство США, и, как следствие, Германия, «в меньшей степени реагируют на мнение иракских граждан».

«Вашингтон самостоятельно принимает решения, связанные с передислокацией своих ВС на территории Ирака и Ближнего Востока в целом. Протесты в республике носят массовый характер и демонстрируют тот факт, что теперь многие иракцы уже окончательно не считают присутствие США условием национальной и региональной безопасности», — заявил Лукьянов.

Он считает, что в этих условиях Белому дому «трудно принять итоговое решение» о выводе войск из Ирака.

«Пока окончательного политического решения о полном выводе американских войск из Ирака в администрации президента США не предвидится. Но военные в Пентагоне также вынуждены проработать альтернативные планы, даже если вывод придётся совершить в обозримой перспективе, им необходимо будет понимать, куда выводить войска», — пояснил эксперт.

По его словам, даже в том случае, если Вашингтон примет решение о выводе своего контингента до конца года, то «на выстраивание альтернативных поставок и создание нужной инфраструктуры уйдёт немало времени». Эксперт добавил, что сейчас на военной инфраструктуре США в Ираке «держится далеко не только система обеспечения американских интересов в республике».

«Эти базы играют важную роль также и в операциях, которые Соединённые Штаты проводят в Афганистане и Сирии, сопредельной территории Ирана. Кроме того, Ирак — это важнейшая составляющая обеспечения интересов США в регионе Персидского залива», — констатировал аналитик.

Что же касается правительства Ирака, то несмотря на то, что и оно посылает сигналы о желании проводить независимую от Вашингтона политику, «оно реально не может повлиять на процесс выхода американского контингента из страны», считает Лукьянов.

«Ожесточение протестных движений приведёт лишь к усилению мер безопасности, не более того», — подчеркнул эксперт.

Лукьянов также не исключил, что США могут передислоцировать часть своих сил на территорию иракского Курдистана, «если уровень опасности для военнослужащих США будет чрезмерно высоким».

«Хотя антиамериканские настроения сейчас господствуют на большей части территории Ирака, руководство иракского Курдистана воздержалось от жёстких лозунгов против США», — подчеркнул Лукьянов.

Аналогичного мнения придерживается и профессор МГУ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов. По его словам, процесс вывода американских войск из Ирака, если и начнётся, то обещает быть «достаточно непростым и долгим».

«До сих пор в правительстве Ирака нет единой позиции относительно такого развития событий», — уточнил эксперт.

Президент США Дональд Трамп на фоне американских военных, декабрь 2019

© Yuri Gripas / Pool via CNP/AdMedia

По мнению Александра Вавилова, большая часть иракских граждан выступает против американского присутствия, поскольку в результате военной операции США в Ираке «были разрушены государственные устои, и ничего не было предложено взамен».

«Вашингтон не предложил никакой эффективной альтернативы. В настоящее время правительство Ирака расколото по религиозному принципу. США поставили президентом курда, а на другие важные руководящие посты — шиитов, поэтому между ними сейчас и возникают внутренние противоречия», — заявил аналитик.

При этом, согласно прогнозу Вавилова, «давление со стороны США на иракское правительство со временем будет только расти».

«США будут выставлять разного рода требования и условия в обмен на вывод своих войск. Кроме того, у Вашингтона всегда есть предлог сохранять своё присутствие в республике — мнимая опасность возрождения «Исламского государства»», — подытожил эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.