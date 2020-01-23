В Госдепе рассказали о приостановке операций коалиции в Ираке

Силы международной коалиции против террористической группировки «Исламское государство»* временно приостановили операции в Ираке для обеспечения собственной безопасности, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

«Операции коалиции в Ираке в основном в данный момент поставлены на паузу, поскольку мы сосредоточились на обеспечении защиты сил (коалиции. — RT)», — цитирует его ТАСС.

По его словам, это решение пока не повлияло на активность террористов.

Ранее в Госдепартаменте предупредили о риске возобновления активности ИГ в случае ухода международной коалиции из Ирака.

10 января Багдад призвал Вашингтон прислать своих представителей для разработки механизмов вывода иностранных войск с территории Ирака.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.