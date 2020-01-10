Ирак намерен обсудить с США вывод американских войск 

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдуль Махди в ходе разговора с госсекретарём США Майком Помпео потребовал прислать представителей США для разработки механизмов вывода иностранных войск с территории Ирака.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра Ирака.

«Председатель совета министров Адель Абдуль Махди провёл вчера вечером телефонный разговор с госсекретарём США Майком Помпео, обсудили последние события и желание различных сторон не допустить эскалации и перехода в открытую войну», — указано в сообщении.

Также отмечается, что Абдуль Махди потребовал от американского госсекретаря, чтобы Вашингтон отправил представителей в Ирак с целью разработки механизмов выполнения решения иракского парламента о безопасном выводе иностранных войск с территории государства.

Иракский премьер добавил, что Багдад хочет сохранить «лучшие отношения с соседними и дружественными странами».

В свою очередь Помпео заявил, что Вашингтон уважает суверенитет Ирака.

5 января иракский парламент проголосовал за вывод с территории государства иностранных войск. В Багдаде заявили о начале подготовки властями механизма по выводу иностранных войск.